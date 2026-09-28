Gli eventi in agenda

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28 settembre 2026 | 15.41
Redazione Adnkronos
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 Mercoledì 30 settembre 2026 alle ore 09:30 presso l'Auditorium dell'Ara Pacis a Roma - Evento Bip "Le Pubbliche Amministrazioni tra sovranità europea e AI", alla presenza del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin; Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo; Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Link: BIP Corporate

Mercoledì 30 settembre dalle ore 11 presso Sala delle Colonne, Campus Luiss di Viale Pola 12, Roma si terrà il convegno dal titolo: " Sistema Italia e rischio geopolitico: sfide e opportunità", interverrà Eugenio Santagata, Direttore Generale Navi Militari, Fincantieri. Link: Sistema Italia e rischio geopolitico: sfide e opportunità | Luiss

 Venerdì 2 ottobre ad Ancona presso la sede di Confindustria Marche in Via Ing. R. Bianchi snc alle ore 9:30, si terrà l’evento annuale del Centro Studi di Confindustria Marche - realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo e con il patrocinio di Rai Marche dal titolo “Il coraggio di cambiare. Imprese, investimenti e politica industriale per tornare a crescere". Interverrà il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Link: Confindustria Marche

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, partecipa al Consiglio "Affari esteri" (Difesa), lunedì 28 settembre 2026 a Bruxelles.

Nell’ambito dei prossimi impegni istituzionali a Roma, inoltre, il Ministro della Difesa Guido Crosetto incontrerà il suo omologo pakistano il 29 settembre, il Ministro della Difesa del Qatar il 1° ottobre e l’Alto Rappresentante dell’Unione europea il 2 ottobre.

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Pubbliche Amministrazioni AI Sovranità europea Rischi geopolitici Imprese Investimenti
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