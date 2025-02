Bianca Censori è arrivata sul red carpet dei Grammy Awards 2025 mano nella mano con il marito Kanye West, avvolta in una lunga pelliccia nera. Una volta raggiunti i fotografi, la donna ha tolto il capo rivelando un abito trasparente che lasciava poco all'immaginazione. Scortati dalla polizia, West e Censori hanno messo a segno l'ennesima provocazione con un nude look che non verrà dimenticato facilmente.