Home
GrAudio edizione delle 18:30 del 18 settembre
Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag
18 settembre 2025 | 18.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti
Tag
gr
graudio
audionews
audio
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Ucraina, Trump: "Rischio Terza guerra mondiale, deluso da Putin". Starmer: "Aumentare pressione su Mosca"
Governo, innalzate misure di sicurezza per Meloni, Tajani e Salvini
Fotografo trovato morto a Milano, Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni. Si indaga per omicidio
Giorgia Meloni sulla copertina del settimanale L'Express: "La donna forte d'Europa"
Fedez contro Sinner, consigliere Bolzano presenta esposto in procura su brano
Non c'è Vita senza ricerca
in Evidenza
Riparte a Bologna il giro d'Italia della CSR 2025
in Evidenza
Centro Economia Digitale
in Evidenza
Il genio di Milano
in Evidenza
Fashion & Talents, a Piazza di Spagna l’alta moda in passerella
in Evidenza
Alimenti, Findus celebra 50 anni dei Sofficini
in Evidenza
A Napoli la IX edizione del Forum Cultura & Sostenibilità
in Evidenza
A Milano Codau 2025, XXII convegno annuale dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie
in Evidenza
Roborock lancia la sua nuova serie di robot rasaerba in un evento esclusivo a Monaco
in Evidenza
Al via a Genova il Salone Nautico 2025
in Evidenza
Blue Green Economy Award - Il riconoscimento nazionale dedicato all’innovazione sostenibile
in Evidenza
Roma, al Gazomentro evento “Eni for a just transition”
in Evidenza
Ventinove opere di Mitoraj a Siracusa e sull'Etna, pronti i finissage della mostra
in Evidenza
Puglia, alla Fiera del Levante focus su sviluppo economico
in Evidenza
La mostra fotografica di Fondazione Bracco ‘Milano con gli occhi di Leonardo’ all’Ambasciata d’Italia a Tokyo
in Evidenza
Ict, Fibercop lancia il primo graduate programme per formare professionisti della rete del futuro
in Evidenza
A Napoli 'Campania Mater', 24 ore per l'agricoltura
in Evidenza
Presentato da Cida il rapporto 'La svalutazione delle pensioni in Italia'
in Evidenza
Malattie croniche dell'intestino, Guida pratica per aderenza alle cure
in Evidenza
La Puglia alla Fiera del Levante a sostegno della cultura della regione
in Evidenza
Luiss Green Mobility, al via nuovo servizio di mobilità elettrica con Acea e Renault
in Evidenza
Arca Fondi e Itinerari Previdenziali disegnano il futuro dei fondi pensione
in Evidenza
Pediatria, presentata a Milano la Fondazione SIGENP
in Evidenza
Bullismo, ActionAid nelle scuole con il progetto Youth4Love
in Evidenza
Forum Mobility&Smart City 2025
in Evidenza
A Roma Eco Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti 2025
in Evidenza
Agroalimentare, Palazzo Reale di Napoli ospita 'Campania Mater' per futuro del settore - Guarda la diretta dell’evento
in Evidenza
Alimenti, presentato docufilm 'World Without Cows': un mondo senza allevamenti
in Evidenza
All’Università Bicocca l’evento ‘Connessioni. Sei anni del mandato di Giovanna Iannantuoni’
in Evidenza
Mondelēz international celebra i 40 anni dello stabilimento di Capriata d’Orba
in Evidenza
Roma, Acea riapre tratto Ottavia-Trionfale
in Evidenza
All'Expo di Osaka trionfa la scuola di ballo del Teatro alla Scala
in Evidenza
Legno, a Mantova il punto su economia circolare e risorse forestali
in Evidenza
Università, a Paola Cortellesi dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche e sanità pubblica
in Evidenza
'Ridefinire il presente per vincere le sfide del futuro nella terapia dell'Hiv', convegno a Pavia
in Evidenza
A Roma l’incontro ‘Lascito Solidale – La bellezza che resta’
in Evidenza
Mare: accordo di collaborazione tra Pns, Unioncamere e Assonautica Italiana
in Evidenza
Webuild, inaugurata la Gerd, il progetto idroelettrico più grande in Africa
in Evidenza
Vaccini, tra giovani coperture insufficienti per meningite B e Hpv
in Evidenza
Osservatorio genere e stereotipi, i sogni della gen Alpha
in Evidenza
Dai concerti ai grandi festival pop: il mondo firmato LEG Live Emotion Group
in Evidenza
Giovani, indagine ActionAid: 8 su 10 a disagio nel proprio corpo, 60% ha subito prese in giro
in Evidenza
Fiere, inaugurata Vicenzaoro September
in Evidenza
'L'Italia dei data center', presentata da A2a ricerca al Forum di Cernobbio
in Evidenza
Imprese e competitività europea, a Cernobbio presentata ricerca Teha group - Philip Morris Italia
in Evidenza
Ecovacs a IFA 2025 - "Robotics for All"
in Evidenza
Festival di Emergency
in Evidenza
Presentata al Forum di Cernobbio da Amazon la ricerca "Investire nel Mediterraneo: dinamiche in Italia e Spagna”
in Evidenza
Automotive, Guidesi al Ppe: "Agisca prima che si arrivi a morte del settore"
in Evidenza
Giornata Mondiale Distrofia Muscolare di Duchenne, al via campagna “Con tutta la forza che ho”