Governo, innalzate misure di sicurezza per Meloni, Tajani e Salvini

E' quanto è stato deciso al termine di una riunione tecnica in prefettura a Roma

Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani - (Fotogramma/Ipa)
18 settembre 2025 | 16.59
Redazione Adnkronos
Innalzamento delle misure di sicurezza per la premier Giorgia Meloni e e i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. E' quanto è stato deciso questa mattina al termine di una riunione tecnica in prefettura a Roma.

Dopo l'omicidio di Charlie Kirk il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla luce del clima di tensione in Italia e nel contesto internazionale e per le ricorrenti minacce rivolte nei confronti di alcuni esponenti istituzionali, aveva infatti dato l'indicazione ai tecnici del Viminale di verificare ed eventualmente aggiornare, rafforzandoli, i livelli di protezione delle personalità politiche e istituzionali del Paese.

