circle x black
Cerca nel sito
 

GrAudio Flash delle 09:50 del 19 dicembre

audio default
 
19 dicembre 2025 | 09.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gr graudio audionews audio
Vedi anche
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza