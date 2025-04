Guido Crosetto in Albania per accordi su navi della Marina

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto si è recato in visita ufficiale in Albania, dove ha incontrato il Primo Ministro, Edi Rama e il Ministro della Difesa, Pirro Vengu. Al centro dell’incontro, la sottoscrizione dell’accordo per la prossima consegna della Nave Libra alla Marina Militare albanese: “Un punto di partenza per una collaborazione ancora più stretta tra i nostri Paesi, un gesto che testimonia reciproca fiducia e volontà condivisa di rafforzare le capacità della Difesa, anche in ambito NATO, contribuendo a sicurezza e stabilità della regione adriatica”, ha commentato il Ministro Crosetto, che ha anche ricordato l’importanza della firma del memorandum tra Fincantieri e la società albanese Kayo per una cooperazione strategica per lo sviluppo dell’industria cantieristica e navale albanese. In occasione della sottoscrizione degli accordi, il Primo Ministro Edi Rama ha affermato: “Si è aperta una nuova era di relazioni tra Italia e Albania, facendo evolvere un’amicizia antica in una partnership strategica basata su fiducia e condivisione”. A margine della visita istituzionale, Crosetto ha accompagnato il Premier e il Ministro della Difesa albanesi a bordo della nave Amerigo Vespucci, ormeggiata a Durazzo.

