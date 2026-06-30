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I principali provvedimenti del Consiglio dei ministri

30 giugno 2026 | 17.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lunedì 22 giugno a Palazzo Chigi si è riunito il Consiglio dei ministri. Tra i principali provvedimenti approvati, segnaliamo un decreto-legge per accelerare le opere infrastrutturali e il completamento degli interventi previsti dal PNRR. Nello specifico, viene fissato il termine del 31 dicembre 2026 per l’avvio delle procedure per l’affidamento dei servizi ferroviari Intercity e lo stanziamento di 50 milioni di euro per le opere compensative della linea Torino-Lione. Il provvedimento, inoltre, reintroduce misure straordinarie in ambito di lavoro in condizioni estreme di calore anche mediante la nomina di un Commissario straordinario per gli impianti energetici strategici. Il decreto, infine, posticipa al 1° ottobre 2026 l’entrata in vigore della tassa sui mini pacchi provenienti dai Paesi Extra Ue. Sul fronte del PNRR, il decreto attua la riforma della contabilità pubblica, definendo tempi e modalità di adozione del nuovo sistema contabile economico patrimoniale e introducendo, dal 2027, la pubblicazione trimestrale delle stime sui conti delle amministrazioni pubbliche da parte dell’ISTAT. In ambito finanziario, il Governo ha approvato in via definitiva la riforma del sistema sanzionatorio prevista dal Testo Unico della Finanza con l’obiettivo di rendere più efficaci le procedure di vigilanza e controllo sui mercati finanziari. Via libera definitivo anche alla revisione del sistema degli incentivi alle imprese finalizzato a razionalizzare gli strumenti di sostegno pubblico e a migliorarne l’efficacia. Infine, è stato adottato in via preliminare, il decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea 2024/1785 sulle emissioni industriali che aggiorna le regole per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento e rafforza gli standard ambientali per impianti industriali e discariche.

Il comunicato del Governo

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Consiglio dei ministri PNRR decreto legge infrastrutture lavoro calore
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