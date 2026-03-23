Il Consiglio dei ministri approva il Decreto Carburanti

Per far fronte all’aumento dei prezzi di benzina e gasolio registrato a seguito delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, il Governo ha approvato un decreto finalizzato a ridurre temporaneamente il costo dei carburanti. Il provvedimento, conosciuto come Decreto Carburanti, stabilisce un taglio di 25 centesimi al litro, con l’obiettivo di contenere l’impatto degli incrementi sul sistema produttivo e sui consumatori. Oltre alla riduzione dei prezzi, il decreto introduce un rafforzamento delle attività di monitoraggio svolte dal Garante dei prezzi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In particolare, viene istituito un sistema di controllo più articolato lungo l’intera filiera petrolifera, finalizzato a individuare eventuali anomalie nei listini e a prevenire fenomeni speculativi. Le verifiche potranno essere affiancate da segnalazioni alle autorità competenti per assicurare la trasparenza del mercato. Il provvedimento prevede, inoltre, misure specifiche a sostegno di alcuni settori particolarmente esposti agli aumenti del costo del carburante. Per il comparto dell’autotrasporto viene riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al mese di febbraio dello stesso anno. Un analogo intervento riguarda il settore della pesca, per il quale è introdotto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Nel complesso, il decreto si propone di contenere gli effetti economici derivanti dall’instabilità internazionale, rafforzando il sistema di vigilanza sui prezzi e introducendo misure di sostegno mirate ai comparti più sensibili alle variazioni del mercato energetico.

Il testo del provvedimento