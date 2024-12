Il Ddl Lavoro incassa l’approvazione finale al Senato

Il Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli e 47 contrari il Disegno di legge recante disposizioni in materia di lavoro.

Una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento sarà tradotto in legge introducendo diverse novità, tra le quali, nuove misure su contratti a termini, sui lavoratori stagionali e contro le assenze ingiustificate. Il testo della legge prevede, inoltre, l’esclusione dal tetto del 30% dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato (rispetto al totale dei contratti stabili) dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, quelli con determinati requisiti (ad esempio, lavoratori stagionali, over 50, start-up) o impiegati in attività particolari come la sostituzione di lavoratori assenti.

Introdotto, infine, l’obbligo per il datore di lavoro a comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro i dettagli dei lavoratori in smart working (nomi e date di inizio e fine del periodo) entro cinque giorni dall'inizio o fine del periodo di lavoro agile.

