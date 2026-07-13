Il Ddl sul nucleare sostenibile approvato dalla Commissione Bilancio del Senato

Prosegue al Senato l’iter parlamentare del Disegno di legge delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, già approvato in I lettura dalla Camera dei deputati il 4 giugno scorso. Nell’ambito dell’esame del provvedimento, l’8 luglio la Commissione Bilancio di Palazzo Madama ha concluso la valutazione per i profili di propria competenza, approvando la proposta di parere non ostativo presentata dal relatore, senatore Guido Liris (Fratelli d’Italia). Tale passaggio rappresenta una tappa significativa nel percorso parlamentare del disegno di legge, che mira a definire i principi e i criteri direttivi per il riavvio di una strategia nazionale in materia di energia nucleare sostenibile. Nel corso dell’esame, la Commissione ha valutato il testo del provvedimento anche alla luce della relazione tecnica aggiornata predisposta dal Governo, soffermandosi in particolare sugli aspetti finanziari e sull’assenza di effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dall’attuazione delle disposizioni previste. Tra gli elementi di maggiore rilievo introdotti nella documentazione aggiornata figura una specifica disciplina dedicata all’impiego navale e marittimo delle tecnologie nucleari. Il disegno di legge prevede infatti che, nell’ambito dell’esercizio della delega, siano definiti appositi criteri normativi per regolamentare l’utilizzo di impianti nucleari destinati alla propulsione o ad altre applicazioni in ambito marittimo. In tale contesto dovranno essere disciplinati i profili autorizzativi, i requisiti di sicurezza, le modalità di esercizio degli impianti e le procedure per la loro dismissione, in coerenza con gli standard internazionali e con gli obiettivi di tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Il provvedimento conferma inoltre l’attenzione agli aspetti ambientali connessi alla pianificazione delle attività nucleari. In particolare, viene ribadito che gli eventuali strumenti di programmazione e pianificazione che dovessero essere adottati in attuazione della futura delega legislativa saranno sottoposti alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) previste dalla normativa vigente. Tale previsione mira a garantire che le scelte strategiche siano accompagnate da un’analisi preventiva degli impatti ambientali e che il relativo procedimento si svolga nell’ambito delle strutture e delle risorse già disponibili, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con il parere favorevole della Commissione Bilancio, il disegno di legge prosegue dunque il proprio iter presso il Senato, dove restano da completare gli ulteriori passaggi parlamentari necessari per l’approvazione definitiva del provvedimento.

La scheda del provvedimento