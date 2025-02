Il Decreto Milleproroghe diventa legge dopo approvazione della Camera

La Camera dei deputati, nella seduta del 20 febbraio, ha approvato con 165 voti a favore, 105 contrari e 3 astenuti, il DDL di conversione del decreto Milleproroghe (DL 27 dicembre 2024 n. 202) già approvato con modificazioni dal Senato, che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi ed ora in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra le principali misure comprese nel provvedimento, la riapertura dei termini per aderire alla cosiddetta rottamazione quater; l’ampliamento della platea dei destinatari del bonus Transizione 5.0; la cancellazione delle multe per i soggetti che non si sono vaccinati contro il Covid durante la pandemia e la possibilità per le aziende di stipulare contratti a termine della durata superiore a 12 mesi. Tra le misure non incluse nel provvedimento invece saltano, la proroga di adesione al concordato preventivo biennale; l’ulteriore rinvio dell’obbligo di assicurazione per le imprese contro i rischi legati a eventi naturali estremi e la proroga alla riforma dei fringe benefit aziendali.

Link al sito della Camera: DL. Milleproroghe