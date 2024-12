Il Ministero del Lavoro pubblica il Decreto Fondo Nuove Competenze

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato la terza edizione del Fondo Nuove Competenze, istituito dal cosiddetto Decreto Rilancio del 2020 per contribuire alla formazione dei lavoratori nelle imprese entrate in crisi finanziaria a causa della pandemia di Covid. Il FNC è stato poi rifinanziato per sostenere la ripresa economica anche in ottica di nuove esigenze in fatto di sostenibilità e digitalizzazione delle imprese. SI tratta di uno strumento particolarmente apprezzato dalle aziende, in quanto prevede la possibilità di ottenere finanziamenti per quote di retribuzione e contributi previdenziali dei lavoratori, relativamente ai periodi dedicati ai percorsi formativi adatti alle nuove esigenze produttive. La terza fase del FNC vede lo stanziamento di 730 milioni di euro afferenti al Piano Nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal FSE+, a cui potranno essere aggiunti finanziamenti ulteriori provenienti da altri programmi nazionali e regionali per l’occupazione. “La formazione continua sarà il motore per il mondo del lavoro del futuro. Il sostegno a lavoratori e imprese, in un progetto complessivo di promozione della buona occupazione, non può che valorizzare gli investimenti in competenze per accompagnare le grandi transizioni in corso”, ha dichiarato il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, in occasione della pubblicazione del Decreto per il Fondo Nuove Competenze.

Link al testo completo: https://shorturl.at/d3xKF