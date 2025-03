Il Ministro degli Esteri in missione in Algeria

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il 4 marzo si è recato in visita ufficiale in Algeria per svolgere una serie di importanti incontri istituzionali con il Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, con il Ministro degli affari esteri e degli affari africani, Ahmed Attaf e con il Ministro dell’energia, Mohamed Arkab. Obiettivo della missione, confermare la portata sempre più strategica della cooperazione economica tra Italia e Algeria, anche grazie ad una “Tavola rotonda imprenditoriale Italia-Algeria” organizzata con esponenti del mondo imprenditoriale dei settori dell’energia, dei trasporti, della difesa e dello spazio dei due Paesi; tra le imprese italiane presenti anche Fincantieri.

“L’Algeria è un partner chiave nel Nord Africa con cui abbiamo solide relazioni che vogliamo approfondire ulteriormente specie in alcuni ambiti strategici, dall’energia alla lotta all’immigrazione irregolare. Inoltre, continueremo a lavorare insieme per garantire un futuro di pace e stabilità in tutto il Mediterraneo”, ha affermato il Ministro Tajani. In particolare, il Paese nordafricano è un partner fondamentale in tema energetico essendo diventato il primo fornitore di gas naturale all’Italia, arrivando a coprire il 39% delle importazioni nazionali. La missione di Tajani rappresenta anche l’occasione per approfondire la collaborazione nel settore delle energie rinnovabili grazie allo sviluppo del cosiddetto Corridoio Meridionale dell’Idrogeno (SouthH2Corridor).

