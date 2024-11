Il Presidente del Consiglio Meloni in visita ufficiale in Argentina

Dopo aver partecipato al G20 a Rio de Janeiro, Giorgia Meloni il 20 novembre si è recata in visita ufficiale in Argentina dove ha avuto un bilaterale con il Presidente Javier Milei durante il quale i due leader hanno espresso punti di vista spesso condivisi su diverse questioni. In particolare, la Presidente del Consiglio ha dichiarato: “C’è una condivisione tra i due Paesi che si battono per difendere la libertà e l’identità dell’Occidente. C’è molto di più di una comune cooperazione tra nazioni, c’è la volontà di far vincere la forza delle idee”. Meloni ha poi aggiunto: “Abbiamo confermato la volontà di lavorare insieme grazie a una forte identità di vedute su diversi dossier mondiali: dall’Ucraina al Medioriente, fino al Venezuela”. Tra gli altri contenuti centrali affrontati durante l’incontro, ci sono un piano d’azione quinquennale 2025-2030, il rilancio del contrasto al crimine organizzato e i rapporti commerciali tra i due Paesi.

Link al video delle dichiarazioni dei due leader: https://www.youtube.com/watch?v=Iiq-_ArJI7k