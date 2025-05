Il punto sul Piano Mattei nella Cabina di regia del Governo

A Palazzo Chigi si è svolta la quarta riunione della Cabina di regia sul Piano Mattei per l’Africa, presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla riunione hanno preso parte di membri del Governo, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’Anci, un’ampia rappresentanza del Sistema Italia, degli Enti e delle società dello Stato e delle imprese a partecipazione pubblica, del mondo dell’università e della ricerca, del terzo settore e delle associazioni di categoria. Nel corso dell’incontro è stata illustrata la bozza della seconda relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei per l’Africa, che sarà presentata al Parlamento entro il 30 giugno. Tra le novità, l’ampliamento dei Paesi africani destinatari degli interventi e delle iniziative previste nel Piano con l’inserimento di cinque Stati: Angola, Ghana, Mauritania, Senegal, Tanzania. Inoltre, è stato confermato l’avvio della piena operatività degli strumenti finanziari stabiliti per sostenere il Piano, implementati dalla Banca Africana di sviluppo con cui l’Italia ha firmato un accordo di cooperazione tramite Cassa depositi e prestiti, oltre che dell’accordo di cofinanziamento dei progetti con la Banca Mondiale. Infine, in ottica di internazionalizzazione del Piano Mattei, è stato approfondito il rafforzamento della collaborazione con il programma Global Gateway dell’Unione europea, tema sul quale il 20 giugno si terrà a Roma un summit co-presieduto dal Premier Giorgia Meloni e dal Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Link alla news sul sito del Governo.