Il Vice Ministro Cirielli incontra l’omologa greca, Alexandra Papadopoulou

Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, ha incontrato a Roma, lo scorso 28 maggio, la Vice Ministra degli Affari Esteri della Repubblica Ellenica, Alexandra Papadopoulou. Il colloquio ha confermato l’eccellente livello delle relazioni bilaterali e la condivisa volontà di rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra Italia e Grecia, in continuità con le positive collaborazioni già avviate nei settori dell’energia, delle infrastrutture e della difesa, ambito quest’ultimo al centro di un’attenzione particolare nel confronto tra i due Vice Ministri.

Il Comunicato della Farnesina