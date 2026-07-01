2026 PV & ESS Safety Industry Summit: tracciare un nuovo percorso verso uno sviluppo sicuro e affidabile

MONACO DI BAVIERA, 1 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Il 24 giugno 2026, a Monaco di Baviera, durante Intersolar Europe 2026, Huawei Digital Power e i suoi partner globali hanno inaugurato il 2026 PV & ESS Safety Industry Summit, concentrandosi sui rischi di sicurezza e sulle discrepanze nelle coperture assicurative nello sviluppo su larga scala di fotovoltaico ed ESS nell'ambito della transizione energetica globale. Il vertice ha riunito esperti autorevoli, leader di associazioni e rappresentanti del settore assicurativo per un dialogo approfondito sugli standard di sicurezza dello stoccaggio di energia, le sfide nell'ambito dell'emergenza antincendio, l'evoluzione delle procedure di collaudo e l'innovazione assicurativa, tracciando un nuovo percorso verso uno sviluppo sicuro e affidabile.

La sicurezza PV ed ESS richiede uno sviluppo di alta qualitàXia Hesheng, vicepresidente di Huawei Digital Power e presidente di Huawei Digital Power Strategy & Marketing, ha sottolineato che la sicurezza in ambito PV ed ESS non è un'opzione nello sviluppo del nuovo sistema energetico, ma una necessità. Non si tratta di una singola svolta tecnologica, ma di un'integrazione di molteplici discipline tra cui l'elettrochimica, la gestione termica, l'elettronica di potenza, la tecnologia digitale e l'intelligenza artificiale. Huawei ha sempre messo la qualità al primo posto, effettuando investimenti a lungo termine nell'innovazione tecnologica per la sicurezza PV+ESS, al fine di garantire la sicurezza dell'intera catena. Huawei collaborerà con il settore per favorire l'integrazione avanzata tra la valutazione quantitativa della sicurezza e i meccanismi assicurativi, contribuendo a uno sviluppo di qualità superiore dell'industria delle energie rinnovabili.

Progressi nella sicurezza da una prospettiva globaleGerrit Lührung, Head of System Infrastructure and BESS di Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES), ha affermato che di fronte alla "crisi del curtailment", lo stoccaggio di energia si è evoluto da strumento di arbitraggio commerciale a risorsa fondamentale del sistema. Attualmente, la capacità totale del sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) in Germania è di 19 GW, con una crescita trainata dai settori delle utility, commerciale e industriale. Nei prossimi tre anni, l'industria deve superare le restrizioni normative, rispettare le nuove linee guida sulla sicurezza e sbloccare il valore del sistema.

Tom Hessels, consulente per la sicurezza dell'energia e dei trasporti presso l'Istituto olandese per la sicurezza pubblica (NIPV), ritiene che gli incendi delle batterie siano in aumento e che la sfida principale sia costituita dai "silos informativi". Ha inoltre chiesto la pubblicazione dei dati dei test UL 9540A (come la durata del runaway termico) e l'attivazione di canali di supporto tecnico attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 da parte dei produttori, al fine di colmare il divario informativo tra i vigili del fuoco e i produttori.

Mikel Arrese-Igor, Senior Energy Storage Engineer di DNV, ha affermato che circa il 70% dei difetti di BESS si è verificato a livello di sistema. I test in scala reale, come quelli condotti sul sistema Huawei LUNA2000, consentono di validare la filosofia della sicurezza e l'approccio safety-by-design. In prospettiva, il settore aggiornerà probabilmente gli standard di test al livello di installazione ("installation level"), includendo scenari di propagazione di incendi a catena che coinvolgono anche le altre strutture circostanti non legate alle batterie.

Bill Reaugh, Solar Executive e Principal Engineer presso la German Electrical and Electronic Manufacturers' Association (VDE), ha affermato che la trasformazione dei sistemi energetici comporta nuovi rischi. La sicurezza deve evolversi dal livello dei componenti all'ecosistema sfruttando un modello di fiducia digitale (Digital Trust Model). La sicurezza è un ciclo di vita completo e chiuso che copre la progettazione, la produzione e le operazioni.

Eccellenza tecnica ed Empowerment finanziarioZhu Jun, Product Director di Utility GFM ESS presso Huawei Digital Power, ha sottolineato che il settore si trova ad affrontare quattro sfide principali: il superamento dei limiti di runaway termico, il cedimento dell'isolamento ad alta tensione, le perturbazioni della rete e la digitalizzazione insufficiente. Occorre definire un framework di valutazione quantitativa della sicurezza sull'intero ciclo di vita, per innalzare il livello di rischio dalla "Zona B di mitigazione" alla "Zona C di accettabilità". Huawei ha costruito una rete di difesa "protezione passiva + avviso proattivo" attraverso isolamento resistente alle alte temperature, scarico del fumo a pressione positiva, architettura intelligente a doppio stadio e tecnologie di allarme rapido basate sull'intelligenza artificiale, assicurando che la fuga termica non si propaghi in scenari estremi.

Alastair Nicklin ACII, Senior Director of Business Development di Willis Natural Resources (WTW), ha proposto che il settore assicurativo adotti un paradigma di "design come controllo del rischio", basato sulla quantificazione del rischio come prodotto tra probabilità e severità della perdita, per sviluppare un sistema difensivo a ciclo chiuso su tre dimensioni: fisica, finanziaria e ambientale. Ciò comprende l'estensione delle distanze di separazione antincendio fino al contenimento del micro-ambiente, il passaggio dalla riparazione delle apparecchiature alla copertura delle perdite da interruzione dei ricavi e la transizione dalla conformità normativa a una resilienza superiore agli standard.

Durante il summit è stato pubblicato il Grid-Forming ESS Safety White Paper, con particolare attenzione al framework di valutazione quantitativa, al sistema di test attacco-difesa e ai percorsi di digitalizzazione. Il documento ha analizzato la logica del "promuovere la difesa attraverso l'offensiva, l'approccio basato sui dati e l'iterazione a ciclo chiuso", offrendo linee guida per R&S, regolamentazione e costruzione degli impianti e guidando il settore verso un paradigma di sicurezza unificato".

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