A&B Couture diventa azionista di maggioranza di Bertan, atelier italiano d'eccellenza specializzato nella maglieria.

Il gruppo francese di confezione A&B Couture diventa così una piattaforma integrata franco-italiana dedicata allo sviluppo e alla produzione di capi di lusso, partner strategico delle principali maison di moda. L'operazione crea un ponte tra Francia e Italia, due grandi territori di eccellenza del lusso.

PARIGI, 24 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Il Gruppo A&B Couture acquisisce una partecipazione di maggioranza nell'atelier italiano Bertan, riconosciuto per la propria expertise nella maglieria e per il ruolo svolto nello sviluppo e nella produzione delle collezioni delle più importanti maison di moda. L'operazione apre un nuovo capitolo nella storia dell'atelier Bertan. A&B Couture intende preservare i savoir-faire che hanno costruito la reputazione dell'atelier, mettendogli al contempo a disposizione le risorse necessarie per accelerarne lo sviluppo, investire nella propria capacità produttiva e rafforzare ulteriormente la propria presenza presso i principali operatori internazionali della moda.

Fondata nel 1965 e con sede a Borgoricco, nel cuore del Veneto, Bertan ha costruito la propria identità su un'expertise unica nella maglieria, unendo competenza tecnica, savoir-faire artigianale ed eccellenza industriale. Da oltre sei decenni, l'azienda affianca i protagonisti più esigenti della moda nella realizzazione di capi ad alto valore aggiunto.

Questo nuovo capitolo della storia di Bertan riflette l'ambizione del Gruppo A&B Couture di costruire nel lungo periodo un punto di riferimento al servizio dei propri clienti.

Francia e Italia condividono una stessa cultura dell'eccellenza, della creatività e del savoir-faire, fondata su tradizioni ed ecosistemi complementari.

L'operazione consentirà di preservare e valorizzare questo patrimonio di competenze, aprendo al contempo nuove prospettive di crescita per Bertan.

«Siamo molto felici che l'atelier Bertan entri a far parte di A&B Couture, inaugurando una nuova fase della sua storia. La qualità del suo savoir-faire, l'expertise delle sue persone e la solidità del suo posizionamento ne fanno un'eccellenza nel settore della maglieria. Il nostro obiettivo è mettere l'azienda nelle condizioni di proseguire il proprio sviluppo, preservando al contempo ciò che ne costituisce l'identità e il valore: le sue persone, il suo savoir-faire e la sua expertise industriale.» (Tristan Henner, Presidente di A&B)

«Questa operazione apre un nuovo capitolo per Bertan. Dal 1965, la nostra storia si fonda sulla passione per la maglieria, sull'expertise delle nostre persone e sulla fiducia dei nostri clienti. L'ingresso di A&B Couture al nostro fianco ci permette di guardare al futuro con ambizione, rimanendo fedeli alla nostra identità e al nostro savoir-faire. Una storia italiana, un'ambizione europea, un ponte tra Francia e Italia.» (Mara Bertan, CEO di Bertan)

A proposito di A&B CoutureProduzione conto terzi per il prêt-à-porter e le collezioni delle Maison di Moda.

Il Gruppo, con sede in Vandea (Francia), comprende 6 atelier di confezione: Auvinet, Baizet, AM Façons, Belles Roches Couture, Manoukian e SCT, oltre a 2 uffici tecnici e di sviluppo: Mode Création e Manoukian BE.

Gli atelier producono esclusivamente articoli Made in France per le principali Maison di moda.

Label EPV – «Entreprise du Patrimoine Vivant»Certificazione GOTS – «Global Organic Textile Standard»

Contatti: communication@ab-couture.com⁠www.ab-couture.com

A proposito di BertanSviluppo e produzione di capi in maglia per le Maison di Moda.

Fondata nel 1965 e con sede a Borgoricco, in Veneto (Italia), Bertan è specializzata nella progettazione e nella produzione di capi di prêt-à-porter e collezioni in maglia di alta gamma. L'azienda unisce savoir-faire artigianale, competenza tecnica e capacità industriale per affiancare i propri clienti del settore della moda e del lusso nella realizzazione di capi complessi e altamente qualificati.

Contatti: info@bertan.it⁠www.bertan.it

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