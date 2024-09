A IFA 2024 Tineco svela il futuro delle soluzioni per la pulizia della casa

Berlino, 6 settembre 2024 - Tineco, brand specializzato nella cura dei pavimenti e nei dispositivi smart per la casa, presenta una serie di novità a IFA 2024:

•Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 raggiunge senza fatica anche le aree più difficili e ha efficaci proprietà autopulenti e di asciugatura rapida grazie alla tecnologia HyperStretch e al suo design flessibile.

•PURE ONE STATION 5 è dotato di una stazione base intelligente 3 in 1, con la quale è possibile completare l'autopulizia, la ricarica e manutenzione del dispositivo in un unico passaggio.

•PURE ONE A50S regola la potenza di aspirazione in modo intelligente, illumina aree più ampie grazie al faro grandangolare e offre una maggiore autonomia e capacità.

•CARPET ONE Cruiser offre un'efficace pulizia profonda grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor e all'illuminazione a LED.

Due nuovissimi aspirapolvere intelligenti, ancora più user friendly e con prestazioni migliorate

Come ultimo modello della serie PURE ONE STATION di Tineco, PURE ONE STATION 5 è dotato di una stazione di pulizia 3-in-1. Gli utenti devono solo riporre l'aspirapolvere sulla stazione dopo l'uso, l'autopulizia e l'autocarica avverranno automaticamente. Grazie all'autopulizia completa, dalla spazzola al tubo, al filtro e alla pattumiera, gli utenti possono davvero liberare le mani ed eliminare la necessità di pulizia manuale. Il serbatoio dello sporco da 2,5 litri invece dei tradizionali sacchetti per la polvere, consente di conservare la polvere fino a 45 giorni, risparmiando tempo e fatica per i frequenti svuotamenti manuali. Grazie alla potente aspirazione da 175 W, all'autonomia migliorata fino a 70 minuti e al sistema Dura-cyclone che separa efficacemente la polvere dall'aria, il dispositivo è in grado di pulire aree più ampie con una potenza di aspirazione durevole e di lunga durata. Il livello di filtrazione micro evita così problemi di polvere ai soggetti allergici.

L'altro nuovissimo aspirapolvere della serie PURE ONE di Tineco, il PURE ONE A50S, si distingue per la sua potente aspirazione da 185 W e la spazzola intelligente 3DSense Power Brush, in grado di regolare la potenza di aspirazione in modo intelligente in base al grado di sporco. Inoltre, quando si pulisce fino ai bordi, la potenza di aspirazione aumenta automaticamente grazie al sensore di riconoscimento intelligente integrato. Dotato di un faro grandangolare a 120°, l'A50S illumina un'area più ampia, consentendo di vedere meglio lo sporco. Grazie al design del tubo di aspirazione ripiegabile a 180°, è possibile raggiungere facilmente i punti più bassi sotto i mobili senza doversi piegare.

Sia TINECO PURE ONE STATION 5 che PURE ONE A50S saranno disponibili in Europa entro la fine di settembre.

A IFA 2024 Tineco presenterà tutti i prodotti di punta sopra citati nel campo della cura dei pavimenti e della casa intelligente. Inoltre, durante saranno presentati anche altri nuovi prodotti per la cucina, come l'Oveni One, un forno intelligente per una cottura precisa, il Chiere One, un fornello intelligente avanzato, e il Chiere One Pro, un apparecchio di cottura intelligente di livello professionale.

Dal 6 al 10 settembre, sarà possibile scoprire i nuovi prodotti Tineco nel padiglione 9.1, stand 405 e provarli personalmente.

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

Ufficio stampa Tineco

MY PR srl

Tel. 0254123452

Elena Vittoria Pugliese – elenavittoria.pugliese@mypr.it

Silvia Bonanomi – silvia.bonanomi@mypr.it