A ISSA PULIRE 2025, KEENON Robotics celebra il debutto europeo dei nuovi modelli KLEENBOT

MILANO, 28 maggio 2025 /PRNewswire/ -- KEENON Robotics, fornitore leader a livello mondiale di robotica di servizio basata sull'intelligenza artificiale embodied, presenterà a ISSA PULIRE 2025, che si terrà dal 27 al 29 maggio presso Fiera Milano, la sua ultima gamma KLEENBOT. Il debutto europeo dei modelli KLEENBOT C40, C20 e C30 fa segnare un passo significativo nell'espansione dell'azienda nel mercato europeo con la sua linea di pulizia intelligente per spazi commerciali e industriali.

Gli ultimi modelli KLEENBOT offrono adattabilità e versatilità leader nel settore, soddisfacendo in tempo reale le esigenze igieniche nei settori della vendita al dettaglio, degli uffici, dell'ospitalità e non solo. Questi robot ad alte prestazioni e a bassa manutenzione, parte del portafoglio di soluzioni per la pulizia in continua espansione di KEENON, mantengono gli standard igienici anche durante gli orari di apertura. Le tecnologie basate sull'intelligenza artificiale di KEENON ottimizzano i flussi di lavoro e la standardizzazione delle attività di pulizia, creando nuovo valore per gli utenti commerciali.

Il prodotto di punta della gamma, il robot pulitore professionale 4 in 1 KLEENBOT C40, è dotato di un esclusivo design a tripla spazzola che spazza, aspira e rimuove la polvere in un'unica passata, con successiva asciugatura istantanea. La sua struttura a triplo rullo consente di spazzare e lavare contemporaneamente, raddoppiando l'efficienza rispetto ai modelli tradizionali e consentendo al contempo al C40 di adattarsi facilmente a varie superfici, tra cui moquette, piastrelle e parquet. Può effettuare una pulizia approfondita in ambienti complessi e si collega alla piattaforma digitale di KEENON per la pianificazione delle attività in tempo reale. Grazie al suo corpo ultrapiatto da 35 cm, KLEENBOT C20 si sposta facilmente tra gli scaffali e sotto le scrivanie. Integra le funzioni di spazzamento, aspirazione e lavaggio in un'unica unità compatta, raggiungendo gli angoli e le zone sotto i mobili, dove le macchine più grandi non riescono ad arrivare. Il suo design modulare consente uno smontaggio rapido e una facile manutenzione. KLEENBOT C30 è dotato di una potenza di aspirazione di 19.000 Pa con tecnologia di pulizia senza acqua antiscivolo, che rimuove lo sporco incastrato in tappeti e moquette e funziona in sicurezza anche nelle aree più trafficate. La funzione di ricarica-ripresa automatica e il funzionamento silenzioso garantiscono prestazioni di pulizia continue durante il giorno.

"L'Europa è un mercato strategico per KEENON Robotics, soprattutto perché le tecnologie di pulizia intelligenti stanno diventando essenziali per promuovere l'efficienza operativa e la sostenibilità", ha dichiarato Scohn Wang, responsabile regionale per l'area EMEA. "Con l'avvento dell'intelligenza artificiale, ci impegniamo a fornire alle aziende europee soluzioni intelligenti e affidabili che le aiutino ad affrontare le sfide odierne".

In occasione di ISSA PULIRE 2025, KEENON ha rafforzato il suo impegno nel mercato europeo delle pulizie commerciali. L'azienda promuoverà l'innovazione e l'automazione a livello locale, insieme ai partner, per consentire operazioni di pulizia di nuova generazione in tutta la regione.

Informazioni su KEENON Robotics

Leader mondiale nel settore dei robot e delle soluzioni per servizi commerciali, dal 2010 KEENON è in prima linea nel mercato dei robot di servizio avanzati e gode della fiducia di aziende in tutto il mondo.

