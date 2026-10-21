Acronis consolida la partnership #TeamUp con l’AS Roma insieme a DSMatic

Roma, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acronis, leader globale nella protezione informatica, annuncia l’ampliamento della partnership #TeamUp con l’AS Roma, uno dei club calcistici più storici e riconosciuti a livello internazionale, con il coinvolgimento di DSMatic, società di servizi IT con sede a Roma, in qualità di Acronis Delivery Partner.

In qualità di Official Cybersecurity Partner dell’AS Roma, Acronis proseguirà il proprio impegno a tutela dei sistemi digitali del club, affiancata da DSMatic che si occuperà degli aspetti di distribuzione e gestione delle soluzioni Acronis nelle infrastrutture IT della società, assicurando il presidio tecnico locale.

“Siamo orgogliosi di consolidare la partnership con l’AS Roma e di accogliere DSMatic nel team”, ha dichiarato Denis Cassinerio, Vice President South Europe CEE di Acronis: “Il club AS Roma è un team iconico del calcio italiano ed europeo e nel contempo un’organizzazione che si affida alla tecnologia per gestire al meglio le attività quotidiane. La collaborazione con DSMatic permetterà di combinare la protezione informatica integrata con competenze e supporto locali, per rispondere alle esigenze digitali in continua evoluzione”.

Fondata nel 1927, l’AS Roma è una delle società calcistiche italiane più conosciute, con una lunga storia nelle competizioni nazionali ed europee e una tifoseria che la segue in tutto il mondo. Con sede nella capitale, il club disputa le partite in casa presso il leggendario Stadio Olimpico e ha costruito un’identità profondamente legata alla città che rappresenta, continuando a competere ai massimi livelli anche nei tornei internazionali.

“Garantire la sicurezza e la resilienza della nostra infrastruttura IT è fondamentale per sostenere la continuità delle attività quotidiane del club. La partnership con Acronis ci consente di potenziare le nostre capacità in termini di cybersecurity e protezione dei dati, contribuendo a proteggere sistemi e informazioni e a mantenere un ambiente digitale sicuro, riducendo i rischi per l’operatività”, ha dichiarato Mauro Del Quondam, Director of Information Technology dell’AS Roma.

DSMatic, system integrator italiano con sedi a Roma e Milano, specializzato in soluzioni tecnologiche avanzate e servizi professionali per imprese e clienti enterprise, attraverso il programma #TeamUp, collaborerà con Acronis mettendo a disposizione competenze locali e supporto continuativo.

“La collaborazione con l’AS Roma attraverso il programma #TeamUp di Acronis è un’opportunità importante per DSMatic”, ha dichiarato Cristiano Pacitto, CEO di DSMatic: “Essere un’azienda con sede a Roma rende particolarmente significativo lavorare con un club che rappresenta la città. Coniugando le nostre competenze sul territorio con la tecnologia Acronis, possiamo contribuire a garantire all’AS Roma protezione e continuità dei sistemi IT con il livello di servizio richiesto da un’organizzazione di queste dimensioni.”

Il programma #TeamUp di Acronis coinvolge service provider nella protezione delle infrastrutture IT di squadre sportive professionistiche attraverso l’integrazione tra tecnologia Acronis e competenze dei partner.

Per maggiori informazioni sul programma #TeamUp di Acronis: https://acronis.com/en-eu/lp/msp-sports.

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Informazioni su AcronisAcronis è un leader nella cyber protection basata sull’intelligenza artificiale, con una piattaforma che integra protezione dei dati, cybersecurity, gestione delle operazioni IT e infrastrutture ibride, per garantire continuità operativa, sicurezza e conformità normativa riducendo costi e complessità. Oltre 21.000 service provider si affidano ad Acronis per proteggere più di 750.000 aziende in 150 Paesi. Acronis ha sede a Sciaffusa, in Svizzera. Per maggiori informazioni: www.acronis.com.

Informazioni sull’AS RomaFondata nel 1927, l’AS Roma è una delle società calcistiche più prestigiose d’Italia e porta i colori, il simbolo e il nome della città che rappresenta. La storia giallorossa include tre scudetti, nove Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Fiere e la prima edizione della UEFA Europa Conference League.

Il club è di proprietà di The Friedkin Group, guidato da Dan Friedkin, che ne ha completato l’acquisizione nell’agosto 2020. Da allora, l’AS Roma ha intrapreso una nuova fase caratterizzata da ambizioni sportive e istituzionali. La Prima Squadra maschile, allenata da Gian Piero Gasperini, disputa le proprie partite nell’iconico Stadio Olimpico, che ha ospitato la finale dei Mondiali di calcio del 1990 e i Giochi Olimpici del 1960.

La Prima Squadra femminile, fondata nel 2018, ha conquistato i primi tre storici titoli di campione d’Italia nelle stagioni 2022/23, 2023/24 e 2025/26. Il palmarès comprende inoltre tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane.

Informazioni su DSMaticDSMatic è un system integrator italiano con sedi a Roma e Milano, che offre soluzioni tecnologiche avanzate e servizi professionali a grandi aziende e clienti enterprise. Fondata nel 2018, la società ha sviluppato competenze nella progettazione e realizzazione di progetti tecnologici complessi, affiancando i clienti in tutte le fasi del ciclo di vita progettuale: dalla definizione delle soluzioni e dell’architettura alla realizzazione, integrazione e messa in produzione.

DSMatic opera in tre principali aree di business: Cloud Computing, Cybersecurity e Digital Solutions. L’offerta combina competenze tecnologiche e capacità di gestione di progetti complessi e mission-critical, coordinando le attività necessarie alla loro realizzazione. La divisione Professional Services mette a disposizione competenze specialistiche nell’integrazione dei sistemi, nella cybersecurity e nella compliance, oltre a servizi gestiti erogati attraverso team tecnici in presenza e da remoto.

Con un team di circa 30 professionisti e un fatturato annuo di circa 15 milioni di euro, DSMatic combina l’agilità e la flessibilità di una società tecnologica specializzata con le competenze e le capacità operative necessarie per supportare grandi organizzazioni e ambienti enterprise complessi. Per maggiori informazioni: www.DSMatic.it.

Per ulteriori informazioni su AcronisGrandangolo CommunicationsContatti Stampa, Rosy AuricchioTel. +39 335 8283393 email rauricchio@grandangolo.it

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