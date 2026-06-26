AFX condivide fino al 50% dei ricavi del protocollo con i trader, mentre il volume cumulativo è vicino a 1 miliardo di dollari

ROAD TOWN, Isole Vergini Britanniche, 26 giugno 2026 /PRNewswire/ -- AFX, una sovrana L1 ad alte prestazioni, progettata appositamente per i derivati decentralizzati, ha comunicato che il proprio ecosistema registra una crescita continua: il volume di scambio cumulativo ha quasi raggiunto 1 miliardo di dollari, con 946,29 milioni di dollari, a fronte di un valore totale bloccato (TVL) di 20,71 milioni di dollari, secondo i dati on-chain di DefiLlama.

Questo rialzo è trainato direttamente dal Programma VIP nativo del protocollo, che allinea gli interessi dei trader attivi al successo dell'ecosistema, distribuendo agli utenti ad alto volume tra il 30% e il 50% dei ricavi derivanti dalle commissioni della piattaforma. Con un fatturato del protocollo annualizzato al momento di 1,07 milioni di dollari, il pool di ricompense VIP distribuisce rendimenti forti su USDC direttamente ai partecipanti, offrendo un'alternativa sostenibile basata su rendimenti reali rispetto ai tradizionali modelli di emissione inflazionistica di token.

Il programma VIP è caratterizzato da sconti sulle commissioni in più livelli, scendendo fino allo 0,001% per i Maker e lo 0,035% per i Taker al livello VIP 5, qualificati tramite il volume mobile a 30 giorni, accorpando i conti principali e i sotto-conti. Operando nativamente sull'architettura sovrana L1 di AFX, il programma consente un'esecuzione con latenza inferiore a 100 millisecondi e zero-gas. I trader attivi possono monitorare il volume aggregato, lo stato del livello e le allocazioni del pool di ricompense in tempo reale tramite la dashboard AFX VIP.

"Le curve paraboliche dimostrano che il capitale e i volumi migrano dove gli incentivi sono allineati strutturalmente", ha dichiarato Ken C, Head of Growth di AFX. "A differenza degli exchange, che considerano i clienti come una fonte di monetizzazione, AFX li considera partner di crescita e stakeholder dell'ecosistema. Restituendo ai nostri VIP fino al 50% dei ricavi veri e annualizzati provenienti dalle commissioni, abbiamo creato un meccanismo virtuoso che si autoalimenta. Insieme con la nostra velocità del capitale pari a 45x, stiamo dimostrando che i sovereign L1 order book sono in grado di offrire sia prestazioni di livello istituzionale che un rendimento davvero decentralizzato".

Gli ultimi dati sulla crescita mettono in evidenza una domanda in aumento di infrastrutture decentralizzate per i derivati, in grado di unire prestazioni di trading professionali e incentivi economici allineati agli interessi della comunità. Mentre il protocollo continua a espandere il proprio ecosistema, AFX resta incentrato sulla creazione di un ambiente di trading, dove la partecipazione attiva viene ricompensata direttamente tramite il valore prodotto dalla rete stessa.

Informazioni su AFX

AFX è una sovrana L1 ad alte prestazioni, progettata appositamente per i derivati decentralizzati. Unendo la rapidità di esecuzione di un exchange centralizzato con la sovranità immutabile della blockchain, AFX offre un ambiente Perp DEX di livello professionale, caratterizzato da finalità inferiore a 100 ms, liquidità istituzionale e un'efficienza del capitale senza confronti.

La disponibilità dei prodotti varia a seconda del Paese.

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