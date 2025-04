Agricoltura Sostenibile: un approfondimento dell'agronomo Maria Saveria Modaffari

Roma, 14/04/2025

L' agricoltura sostenibile è quella "in grado di soddisfare il bisogno attuale di alimenti e tessuti senza compromettere la capacità da parte delle generazioni future di soddisfare a loro volta il proprio fabbisogno".

Esistono in primo luogo dei modelli di agricoltura sostenibile, che si propongono di rispettare le risorse naturali assicurando contemporaneamente il nutrimento agli esseri umani. L'aggettivo "sostenibile" non è riferito solo all'ambiente, ma anche all'ambito sociale: questi modelli, caratterizzati dall'innovazione tecnologica e da nuove frontiere, offrono un valido aiuto per la qualità della vita di chi si occupa della produzione e in generale per la salute delle persone. Le tecnologie emergenti possono svolgere un ruolo di primo piano, dal momento che rendono più efficiente un settore che tradizionalmente è rimasto al riparo dall'innovazione. Ecco di seguito i modelli di agricoltura sostenibile più utilizzati:

Agricoltura biologica modello di produzione agricola si utilizzano solo fertilizzanti naturali e la scelta delle colture è basata sulle caratteristiche del luogo dove vengono coltivate, come il clima e il tipo di terreno;

Permacultura che racchiude insieme di pratiche agricole per il mantenimento naturale della fertilità del terreno;

Orti urbani che sono gli spazi verdi di proprietà comunale, gestiti dai cittadini per un periodo di tempo determinato;

Ecovillaggi che rappresentano comunità in cui le persone che ne fanno parte sperimentano nuovi stili di vita, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Per quanto riguarda le tecniche utilizzate dall'agricoltura sostenibile, ce ne sono diverse. Una delle principali è la rotazione delle colture, con cui è possibile migliorare o mantenere la fertilità dei terreni. Il monitoraggio dei parassiti e degli insetti dannosi utilizzando i loro nemici naturali è un'altra tecnica di agricoltura sostenibile, visto che non prevede l'utilizzo di pesticidi e diserbanti. Da menzionare anche la tecnica di copertura del terreno con paglia o materia organica, che contribuisce al mantenimento dell'umidità ideale.

Infine, un aspetto importante riguarda l'approccio tecnologico dei modelli e tecniche di agricoltura sostenibile. L'innovazione tecnologica svolge un ruolo fondamentale per la raccolta e analisi dei dati in tempo reale. Strumenti come la geolocalizzazione, la connessione in rete e le Internet of Things vengono molto utilizzati nell'agricoltura di precisione, che calibra le tecniche e le sostanze da utilizzare a seconda delle caratteristiche dei singoli terreni.

ufficiostampa@centroserzieconsulenza.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi