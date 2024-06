Al via la campagna Snaifun playmaker con Josè Altafini, Fabio Galante e Daniele Massaro

Lo spot TV on air sui canali Rai e Sky per tutta la durata del campionato europeo di calcio.

Campagna stampa e digital a supporto sulle testate sportive.

Con il gioco Snaifun Playmaker verranno premiati i 100 migliori pronosticatori di tutte le 51 partite di Euro2024.

Milano, 13 giugno 2024 - Ci sono tanti modi di vivere lo sport: ci sono i tifosi, i fantacalcisti, gli allenatori mancati, i calciomercatisti, i gamers o i nerd delle statistiche. Snaifun, l’app di Snaitech che premia la cultura sportiva, metterà alla prova tutti gli appassionati per il titolo di miglior pronosticatore del torneo: con Snaifun Playmaker, ogni giorno per tutta la durata degli Europei, gli utenti potranno formulare i loro pronostici e guadagnare punti per scalare la classifica finale.

"Da tempo siamo impegnati a progettare esperienze di intrattenimento coinvolgenti: è cambiato il modo di fruire lo sport e anche il modo di raccontarlo” – ha dichiarato Riccardo Bartola, Chief Marketing Officer di Snaitech. – “L'iniziativa Snaifun Playmaker testimonia questo approccio: riconoscere le differenze con cui le persone vivono la passione per lo sport, valorizzandole e innovando allo stesso tempo il linguaggio dell’entertainment sportivo”.

Per testimoniare questo approccio, Snaifun ha coinvolto tre esperti di sport e calcio: Josè Altafini, Daniele Massaro e Fabio Galante. Sono loro i volti protagonisti dello spot video che, in onda sui canali SKY e Rai, accompagnerà gli appassionati di calcio durante le settimane della manifestazione in programma in Germania. Il messaggio è semplice e potente al tempo stesso: lo sport è per tutti ma ognuno vive la passione per lo sport in modo personale, unico. Snaifun se ne fa interprete e accompagna gli sportivi in esperienze sempre nuove e coinvolgenti. La campagna sarà visibile anche sulle principali testate sportive italiane.

Per partecipare al concorso, valido fino al 14 luglio, gli utenti dovranno completare i pronostici per ogni turno di Euro2024 e, in caso di risposta corretta, otterranno punti utili per scalare la classifica finale. Verranno premiati solo i migliori 100, divisi in 3 fasce: gold (dalla 1° alla 10° posizione), silver (dall’11° alla 40° posizione) e bronze (dalla 41° alla 100° posizione). In palio gift card Snaipay per un montepremi totale di 40.000 euro.

CREDITS campagna Snaifun Playmaker:

Casa di produzione

ROADMOVIE

Regia

Davide Agosta

Strategia e pianificazione media sviluppate e gestite da MCM Group