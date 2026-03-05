Al via la sesta edizione della rassegna di DarkSide - Storia Segreta d'Italia a Vasanello con Stefano Nazzi

Venerdì 13 marzo ore 18:00 - Cinema Albertone - Via Santa Maria 30/20 Vasanello (VT)

Ricomincia la nostra stagione di eventi dal vivo con un'imperdibile data: Stefano Nazzi sarà il protagonista del primo appuntamento che si terrà venerdì 13 marzo alle ore 18:00 al Cinema Albertone di Vasanello, in provincia di Viterbo.

Una rassegna giunta al suo sesto anno che in passato ha visto ospiti come Nicola Gratteri e Pietro Orlandi, toccando temi che vanno dagli anni di Piombo alla Banda della Magliana.

In questa importante prima data, Gianluca Zanella e Marcello Altamura dialogheranno con Stefano Nazzi, giornalista e ideatore del podcast "Indagini" e Roberto Taddeo autore di "La storia del mostro di Firenze (Voll. 1, 2, 3)", "Il labirinto del Mostro di Firenze", "La controteoria dell’acqua".

Al centro il nuovo libro di Stefano Nazzi dal titolo "Predatori", un viaggio dentro la mente dei più spietati predatori americani e di chi ha provato a fermarli. Un percorso negli Stati Uniti tra gli anni Sessanta e Novanta in cui i protagonisti sono stati John Wayne Gacy, Edmund Kemper e Aileen Wuornos, tra gli altri.

Un imperdibile appuntamento per delineare la storia degli anni in cui è nato il profiling e il termine stesso di serial killer.

Rassegna promossa dal Comune di Vasanello in collaborazione con l'Associazione Culturale Darkside.

Cinema Albertone, Vasanello (VT) - ore 18:00

Ingresso gratuito

Contatti:

