Lanciata a settembre, Subliqua è la newsletter mensile per chi non vuole arrivare in ritardo sulle trasformazioni già in corso. Un progetto editoriale che intercetta un'esigenza sempre più urgente per aziende e professionisti: restare al passo con le trasformazioni che stanno già cambiando il modo di lavorare e fare impresa.

Torino, 19 novembre 2026 – È online Subliqua, il nuovo progetto editoriale di Mirko Ciesco, consulente specializzato in SEO e web analytics. La newsletter mensile arriva in una fase in cui l'intelligenza artificiale sta entrando sempre più nei processi aziendali e imprese e professionisti devono valutare quali strumenti adottare, come utilizzarli e con quali investimenti. Subliqua affronta queste trasformazioni attraverso la divulgazione, rendendo accessibili argomenti tecnici e approfondendo le loro applicazioni nel lavoro.

Il progetto parte da un'esigenza che Ciesco incontra frequentemente nella propria attività di consulenza. Le aziende dispongono di quantità crescenti di dati, spesso distribuiti tra piattaforme e sistemi che faticano a comunicare tra loro, mentre l'intelligenza artificiale introduce nuove possibilità che presuppongono competenze e scelte organizzative precise. Orientarsi tra queste tecnologie è diventato sempre più urgente, perché le loro applicazioni non si limitano all'uso di strumenti come ChatGPT. Occorre capire quali soluzioni siano utili alla propria attività, come integrarle con i sistemi esistenti e quali risorse economiche e professionali siano necessarie per adottarle.

“Voglio provare a parlarne in modo semplice, senza ridurne la complessità”, ha spiegato Ciesco presentando Subliqua.

La newsletter affronta queste questioni partendo da problemi e decisioni che le aziende devono già gestire. Quando conviene automatizzare un processo e quando è preferibile ripensarne il funzionamento? Come integrare l'intelligenza artificiale negli strumenti già utilizzati, senza moltiplicare costi e complessità? Quali competenze servono ai team e come valutare se un investimento tecnologico è sostenibile rispetto al budget disponibile?

Nei contenuti di Subliqua, Ciesco parte da situazioni incontrate nella consulenza, comprese le difficoltà e gli errori, per mostrare come valutare strumenti e investimenti tecnologici. L'attenzione è rivolta alle applicazioni, ai limiti delle soluzioni disponibili e alle conseguenze delle scelte per chi lavora, offrendo ai lettori elementi utili per orientarsi anche senza una preparazione specialistica.

La scelta di un approfondimento mensile risponde alla volontà di privilegiare l'analisi, in un settore caratterizzato da aggiornamenti e nuove applicazioni che si susseguono rapidamente. Subliqua propone una lettura che aiuti a interpretare i cambiamenti e a sviluppare un proprio punto di vista, attraverso contenuti che conservano la profondità degli argomenti senza richiedere ai lettori di conoscere in anticipo il linguaggio tecnico.

Questa impostazione riflette il percorso professionale di Mirko Ciesco, che da oltre dieci anni lavora con aziende e startup nell'ambito della SEO, della web analytics e delle strategie basate sui dati. Nella sua attività di consulenza, l'analisi delle performance digitali è strettamente legata allo studio dei comportamenti degli utenti e alla valutazione dei risultati aziendali.

La divulgazione fa parte da tempo del lavoro di Ciesco. Alla consulenza affianca attività di formazione e interventi pubblici, con l'obiettivo di rendere le competenze tecniche accessibili e utilizzabili anche nei contesti aziendali, dove i team devono conoscere gli strumenti e i processi che incidono direttamente sulle loro attività.

Questa attenzione al trasferimento delle conoscenze trova spazio anche nella sua esperienza come docente. Nei giorni scorsi ha concluso una docenza nel Master in Intelligenza Artificiale per i Processi Aziendali di UNINFORM Group, occupandosi del modulo Data Management & Cloud Basics. Il modulo affronta aspetti fondamentali per l'applicazione dell'AI nelle organizzazioni, a partire dalla gestione dei dati e dalle infrastrutture tecnologiche necessarie per utilizzarli. Sono competenze che acquistano particolare rilevanza quando le aziende devono valutare quali soluzioni introdurre e come integrarle nei processi esistenti.

Nel suo percorso figurano anche attività formative per 24ORE Business School e Studio Samo, oltre alla partecipazione come speaker a eventi di settore come Search Marketing Connect e Cavalieri Digitali, con interventi dedicati alla web analytics e all'ottimizzazione delle performance digitali.

Con Subliqua, Ciesco porta la propria attività divulgativa oltre le aule e gli eventi di settore, creando uno spazio editoriale continuativo in cui condividere conoscenze ed esperienze maturate nel lavoro con le aziende.

La newsletter viene inviata una volta al mese. Le iscrizioni sono aperte sul sito https://www.mirkociesco.it/subliqua/

Informazioni su Mirko Ciesco

Mirko Ciesco è un consulente specializzato in SEO, web analytics e applicazioni dell'intelligenza artificiale ai processi digitali. Da oltre dieci anni lavora con aziende e startup nello sviluppo di strategie basate sui dati e nell'ottimizzazione delle performance digitali. Alla consulenza affianca attività di formazione, docenze in master e interventi pubblici dedicati al marketing digitale e all'innovazione tecnologica.

Contatti:

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