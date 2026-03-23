Alibaba International lancia Accio Work, un agente AI enterprise per le aziende globali

Accelerare il business "agentico": un team di agenti AI proattivi, di livello enterprise, progettato per operazioni globali sicure

MILANO, 23 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba International ha presentato Accio Work, un agente AI enterprise plug-and-play che mette a disposizione delle aziende una task force immediata, senza bisogno di svliuppare codice. Senza richiedere alcuna configurazione, la piattaforma attiva fin da subito agenti specializzati in grado di eseguire operazioni complesse e di lungo periodo, segnando un passo importante verso il cosiddetto "Agentic Business": una nuova fase in cui l'AI supera il ruolo di semplice strumento di Q&A per diventare un esecutore attivo e autonomo.

Introdotto per la prima volta a novembre 2024 come motore B2B di sourcing basato su AI, Accio si è rapidamente evoluto in un agente AI completo, contando oggi oltre 10 milioni di utenti attivi mensili a livello globale. Il lancio di Accio Work rappresenta una nuova fase di questa evoluzione - si passa dal sourcing a un agente AI enterprise a pieno titolo, progettato per supportare le diverse esigenze operative delle PMI in tutto il mondo.

"La nostra visione è democratizzare l'AI di livello enterprise", ha dichiarato Kuo Zhang, President di Alibaba.com e VP di Alibaba International. "Vogliamo che ogni imprenditore - indipendentemente dalle dimensioni della sua impresa - possa accedere a una forza lavoro intelligente con capacità pari a quelle di una grande azienda. Le PMI troveranno Accio Work particolarmente utile."

Un "team di agenti" proattivo e pronto all'uso Per gli imprenditori meno esperti tecnicamente, costruire una forza lavoro AI personalizzata significa spesso affrontare complessità ingegneristiche e rischi operativi. Accio Work elimina queste barriere grazie a un team di agenti preconfigurati progettati per coprire l'intero ciclo di vita delle PMI: dall'analisi iniziale di mercato, al design e sourcing, fino all'ottimizzazione dello store e al monitoraggio dell'inventario nel lungo periodo.

Il punto chiave è l'orchestrazione dinamica: una volta definito un obiettivo, il sistema crea istantaneamente una "squadra" interfunzionale di agenti specializzati - analisti, creativi, esperti di logistica - che lavorano in parallelo.

Oltre a gestire operazioni continuative, il team di agenti fornisce in modo proattivo insight strategici e suggerimenti. Questo consente a PMI e imprenditori individuali di gestire workflow di commercio globale end-to-end con precisione enterprise, senza bisogno di intervenire sul codice o sulle configurazioni.

Esecuzione autonoma e connettività globale Accio Work permette agli imprenditori di gestire business online o negozi fisici con un nuovo livello di automazione, pensato per ridurre il carico operativo tipico delle PMI. Gli utenti possono attivare una flotta personalizzabile di agenti AI per gestire attività critiche, tra cui:

Inoltre, Accio Work consente agli utenti di trasformare i propri processi in "skill" riutilizzabili, permettendo di standardizzare, condividere o persino monetizzare il proprio know-how.

Affidabilità e sicurezza dell'ecosistema Alibaba Basato sull'ecosistema proprietario del Gruppo Alibaba, Accio Work è progettato per ridurre al minimo le cosiddette "allucinazioni" dell'AI. A differenza dei modelli che si basano su conoscenze generiche e quindi più soggetti a errori, Accio Work utilizza direttamente dati in tempo reale sulle tendenze dei consumatori e sui record delle transazioni reali delle piattaforme e-commerce di Alibaba. Questo approccio garantisce output specifici, accurati e rilevanti dal punto di vista commerciale.

Considerata la sensibilità nel delegare attività critiche all'AI, Accio Work adotta un approccio "security-first", con ambienti sandbox e una gestione granulare dei permessi. Le operazioni più delicate, come quelle finanziarie o l'accesso ai file, richiedono un'esplicita approvazione da parte dell'utente, assicurando che l'AI operi entro limiti ben definiti. Inoltre, il sistema rispetta la sovranità dei dati, offrendo agli utenti la possibilità di non salvare alcuna informazione sui server.

Accio Work sarà disponibile su www.accio.com entro la fine di marzo.

Alibaba International Digital Commerce Group Alibaba International Digital Commerce Group si impegna a supportare lo sviluppo del commercio digitale globale con la tecnologia basata sull'Intelligenza Artificiale. Gestisce varie piattaforme con modelli di business distintivi, coprendo più paesi e regioni in tutto il mondo.

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