Alibaba.com presenta AI Mode, riportando un aumento del 57% degli ordini europei e una crescita del 50% dei fornitori globali

LONDRA, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- In occasione del suo evento inaugurale CoCreate Europe a Londra, Alibaba.com, piattaforma leader nel settore dell'e-commerce business-to-business (B2B), ha lanciato oggi 'AI Mode', una nuova funzionalità che integra capacità di intelligenza artificiale agentica direttamente nell'esperienza di utilizzo. Il lancio segna una nuova direzione per il commercio globale basato sull'intelligenza artificiale e rappresenta una fase significativa nell'evoluzione della piattaforma verso un modello di e-commerce supportato dall'intelligenza artificiale agentica.

L'annuncio arriva in un momento di forte slancio della piattaforma: il numero di ordini europei è aumentato del 57% rispetto all'anno precedente, mentre il numero di fornitori attivi in tutto il mondo è cresciuto del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questi risultati riflettono la crescente fiducia delle piccole e medie imprese (PMI) nel commercio estero e preparano il terreno per la prossima fase strategica di Alibaba.com: integrare l'intelligenza artificiale al centro dell'esperienza commerciale globale.

AI Mode, che sarà disponibile da dicembre, propone un nuovo modo per le aziende di individuare, valutare e interagire con i fornitori in un mercato B2B da 30 trilioni di dollari.

Una scommessa strategica decisiva sull'AI agentica

Con quasi il 90% degli acquirenti B2B che utilizza oggi strumenti di intelligenza artificiale per l'approvvigionamento e la valutazione (Forrester), e con l'IA utilizzata da oltre la metà di tutte le ricerche online (McKinsey), la richiesta di informazioni intelligenti, precise e utili ha raggiunto un punto di svolta.

Dopo l'annuncio dello scorso settembre, in cui la società ha introdotto la funzione di ricerca più approfondita (deep search) basata su modelli linguistici avanzati che affiancano la ricerca tradizionale per parole chiave, Alibaba.com compie ora un passo ulteriore con AI Mode, ovvero integrare capacità di intelligenza artificiale agentica direttamente nell'esperienza d'uso.

Una volta attivata, AI Mode interpreterà le richieste in linguaggio naturale, analizzerà le specifiche tecniche e confronterà automaticamente i fornitori in base a prezzi, logistica, certificazioni e capacità produttive, fornendo raccomandazioni personalizzate in pochi secondi. Grazie alla profonda integrazione con i servizi esistenti di Alibaba.com, quali pagamenti sicuri, Trade Assurance e assistenza post-vendita, AI Mode mira a offrire un'esperienza commerciale completamente automatizzata ed end-to-end.

Kuo Zhang, Presidente di Alibaba.com, ha dichiarato: "L'intelligenza artificiale non è più uno strumento supplementare per Alibaba.com, ma sta diventando il sistema operativo della nostra piattaforma".

Accedere allo "scaffale nascosto dei prodotti"

AI Mode è sostenuto da Accio, il primo motore di ricerca B2B al mondo basato sull'intelligenza artificiale, lanciato nel 2024 e ora notevolmente migliorato. Grazie al livello avanzato di comprensione multimodale, Accio è in grado di estrarre significato da input non strutturati, ad esempio tra bozzetti di prodotti, progetti ingegneristici, documenti, certificati, processi produttivi e storico delle attività, oltre ad abbinarli alle relative capacità produttive.

Tale capacità sblocca ciò che Alibaba.com chiama "lo scaffale nascosto dei prodotti", ovvero la vasta rete di fornitori custom e specializzati a livello regionale - spesso PMI ad alto potenziale - la cui esperienza rimane invisibile nei modelli di ricerca tradizionali basati su parole chiave.

Portando alla luce questi fornitori, AI Mode può aiutare le PMI a migliorare in termini di innovazione dei prodotti e resilienza la catena di approvvigionamento.

Un trend di crescita: l'Europa guarda al commercio guidato dall'AI

L'aumento degli ordini europei riflette un cambiamento più ampio nel panorama imprenditoriale della regione. Secondo una ricerca condotta da Censuswide per Alibaba.com, il 90% delle PMI europee considera oggi l'innovazione di prodotto fondamentale per la propria strategia di crescita, mentre il 62% si dichiara fiducioso nell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per promuovere l'innovazione nella progettazione, nell'approvvigionamento e nella produzione.

A causa dell'inasprimento delle normative sulla sostenibilità, da nuove esigenze di diversificazione della catena di approvvigionamento e dall'aumento della concorrenza, le aziende europee si stanno orientando verso soluzioni di sourcing più intelligenti, veloci e trasparenti. AI Mode è progettato proprio per questo contesto, aiutando gli acquirenti a orientarsi nel rispettare le conformità, identificare partner sostenibili e portare sul mercato prodotti personalizzati più rapidamente, il tutto senza modificare i team interni.

Mentre Alibaba.com rafforza il suo impegno nei confronti delle PMI europee, AI Mode rappresenta sia una pietra miliare tecnologica che un fattore strategico, consentendo alle aziende di competere a livello globale, innovare in modo efficiente e approvvigionarsi con maggiore intelligenza.

Informazioni su Alibaba.com

Fondata nel 1999, Alibaba.com è una piattaforma leader per l'e-commerce business-to-business (B2B) globale che serve buyer e fornitori provenienti da oltre 200 paesi e regioni in tutto il mondo. Alibaba.com è impegnata nell'offerta di servizi che coprono tutti gli aspetti dell'e-commerce, tra cui: fornire alle aziende strumenti che permettono di raggiungere un pubblico globale per i loro prodotti e supportare i buyer a scoprire prodotti, trovare fornitori ed effettuare ordini online in modo rapido ed efficiente. Alibaba.com fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

