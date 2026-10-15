AliExpress lancia Elite, il nuovo programma fedeltà gratuito

Sconti esclusivi, consegne rapide e resi semplificati per premiare i clienti più fedeli della piattaforma

MILANO, 15 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- AliExpress, il marketplace internazionale dedicato allo shopping online, annuncia il lancio di Elite, il nuovo programma fedeltà che premia i clienti più affezionati con sconti esclusivi e un servizio clienti dedicato. Il programma, accessibile esclusivamente su invito, è completamente gratuito e viene attivato automaticamente per i clienti idonei che, hanno speso approssimativamente 715€* e hanno effettuato acquisti in almeno cinque giorni distinti.

Elite è già disponibile nell'app AliExpress per i clienti che soddisfano i requisiti in diversi mercati europei. Gli utenti idonei potranno visualizzare direttamente nell'app la propria iscrizione al programma e accedere a sconti esclusivi su un'ampia selezione di prodotti.

Tra i principali vantaggi riservati ai membri Elite figurano:

Commentando il lancio, Eric Zhang, Vice President di AliExpress, ha dichiarato: "Elite è il nostro primo programma fedeltà completamente gratuito e si tratta di una scelta precisa. Nessun abbonamento, nessun costo nascosto: chi rientra tra i nostri clienti più fedeli può accedere automaticamente al programma. I membri potranno beneficiare di ulteriori risparmi e di un servizio clienti dedicato. È il nostro modo di premiare chi ha contribuito alla nostra crescita. E questo è solo l'inizio".

Consegne in un giorno ora disponibili in alcune delle principali città europee

Per migliorare ulteriormente l'esperienza di acquisto dei consumatori europei, AliExpress continua a potenziare la propria rete logistica locale, introducendo la consegna il giorno successivo a Madrid, Varsavia e Parigi per i prodotti che aderiscono al servizio. Questa novità rappresenta un ulteriore passo avanti nell'impegno della piattaforma a garantire consegne sempre più rapide e affidabili ai consumatori europei. Nelle tre città, gli utenti AliExpress potranno beneficiare della consegna il giorno successivo come servizio standard per i prodotti aderenti all'iniziativa, rendendo l'esperienza di acquisto ancora più comoda e veloce.

In vista dell'11.11 Global Shopping Festival

Il lancio di Elite arriva in vista dell'11.11 Global Shopping Festival, il più importante evento promozionale dell'anno per AliExpress, in programma dal 1° al 18 novembre. Durante il festival, i membri Elite potranno cumulare gli sconti riservati al programma fedeltà con le offerte dell'11.11 sui prodotti delle selezioni Brand+, Choice e Local+, ottenendo così un risparmio ancora maggiore sui propri acquisti.

Un impegno concreto per offrire sempre più valore ai clienti

Il lancio del programma Elite rappresenta un'importante tappa nell'evoluzione di AliExpress come piattaforma di riferimento per i consumatori alla ricerca di convenienza, prodotti di qualità, praticità e un servizio dedicato. Attraverso vantaggi esclusivi e un'esperienza di acquisto premium accessibile gratuitamente, AliExpress rafforza il proprio impegno nel costruire relazioni durature con i clienti, premiando la loro fedeltà con benefici concreti che vanno oltre il semplice risparmio economico.

* Il valore in euro può variare in base al tasso di cambio. Il programma è riservato ai clienti idonei che, nell'ultimo anno, hanno speso più di 800 $ (o l'importo equivalente nella valuta locale) ed effettuato almeno cinque ordini.

** La possibilità di effettuare resi senza fornire prove aggiuntive si applica agli ordini che presentano problemi di qualità, segnalati entro 15 giorni dalla ricezione.

Informazioni su AliExpress

Lanciata nel 2010, AliExpress è una piattaforma globale di e-commerce che si impegna a offrire un'esperienza di acquisto sempre migliore a centinaia di milioni di consumatori in oltre 200 Paesi e territori. Oltre alla versione inglese, la piattaforma AliExpress è disponibile in altre 15 lingue. AliExpress offre un'ampia gamma di selezioni di prodotti, tra cui Brand+, una sezione dedicata agli articoli di marchi internazionali e locali. Brand+ permette ai consumatori di tutto il mondo di accedere a prodotti tecnologici innovativi, ricchi di funzionalità e a prezzi competitivi. AliExpress fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

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