Artprice si congratula con Brognon Rollin, vincitori del Premio Marcel Duchamp 2026

Il pensiero e l'esperienza umana al centro della creazione

PARIGI, 25 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Partner di lunga data del Premio Marcel Duchamp, Artprice by Artmarket si congratula con il duo BrognonRollin, la cui vittoria è stata annunciata giovedì 22 ottobre 2026 da ClaudeBonnin, Presidente dell'ADIAF, presso il Musée d'Art Moderne de Paris. Attraverso un'installazione costruita attorno a medaglie commemorative che segnano le tappe del percorso di astinenza, David Brognon e StéphanieRollin danno forma tangibile al tempo trascorso in astinenza. La loro opera stabilisce un legame particolarmente diretto con l'eredità concettuale di MarcelDuchamp e pone l'esperienza umana al centro della creazione.

Il riconoscimento arriva durante una Paris Art Week segnata dalla chiusura anticipata di Art BaselParis, prevista per venerdì 23 ottobre alle 19:00, prima del fine settimana di apertura al pubblico, a causa delle manifestazioni programmate e delle conseguenti preoccupazioni per la sicurezza. Al Musée d'Art Moderne de Paris, la cerimonia del Premio MarcelDuchamp rappresenta uno degli eventi principali della settimana, aprendo una riflessione destinata a proseguire ben oltre la fiera.

Un importante premio di arte contemporanea dal 2000

Istituito nel 2000 dall'ADIAF, l'Associationpour la diffusioninternationale de l'art français, e organizzato fin dall'inizio in collaborazione con il CentrePompidou, il Premio MarcelDuchamp promuove la scena artistica francese a livello internazionale. Durante i lavori di ristrutturazione dello storico edificio Beaubourg del CentrePompidou, il Musée d'Art Moderne de Paris ospita, dal 2025 al 2029, le mostre degli artisti selezionati e l'annuncio del vincitore.

Con una dotazione complessiva di 90.000 euro, di cui 35.000 euro assegnati al vincitore, il Premio conferisce ogni anno un riconoscimento a quattro artisti o collettivi di artisti. L'ADIAF amplia questo sostegno attraverso mostre e residenze internazionali, in particolare in collaborazione con Villa Albertine negli Stati Uniti e con la Manufacture de Sèvres. Tra i vincitori delle edizioni precedenti figurano DominiqueGonzalez-Foerster, Tatiana Trouvé, ClémentCogitore, TarikKiswanson, GaëlleChoisne e Xie Lei. KaderAttia, vincitore nel 2016, ha fatto parte della giuria di quest'anno, presieduta da XavierRey, Direttore del Muséenational d'art moderne.

Rendere visibile il tempo dell'astinenza

DavidBrognon, nato in Belgio nel 1978, e StéphanieRollin, nata in Lussemburgo nel 1980, si sono conosciuti al Mudam e lavorano insieme dal 2006. Rappresentati dalla galleria mfc-michèledidier, hanno sviluppato una pratica artistica incentrata sull'attesa, sulla reclusione e sulle persone che vivono ai margini della società. Le loro opere prendono forma attraverso l'incontro con vite e circostanze individuali.

La loro installazione, intitolata 5,376 Years, 1,892 Months, 1,110 Days, 1,201 Hours (5.376 anni, 1.892 mesi, 1.110 giorni, 1.201 ore), somma i periodi riportati sulle medaglie commemorative dell'astinenza che raccolgono dal 2022. Consegnate dai gruppi di sostegno per segnare le tappe raggiunte nel percorso di astinenza, queste medaglie testimoniano vittorie fragili e sforzi sostenuti giorno dopo giorno.

Nello spazio in penombra, quattro macchine da luna park contengono le medaglie. I loro meccanismi le mantengono in un equilibrio precario: non cadono mai. Tre lampade a parete sono collegate a Kate, che è in astinenza da otto anni e ne regola a distanza l'intensità in base a ciò che sta vivendo. L'installazione introduce nello spazio espositivo il ritmo di una vita umana reale.

Ogni medaglia rappresenta così un periodo di tempo vissuto. La possibilità di cadere, l'attesa e la perseveranza diventano percepibili. L'opera invita a riflettere sulla sofferenza, sullo sforzo necessario per resistere e sulla vulnerabilità dell'esistenza, fino a interrogarsi sulla mortalità.

Un'opera concettuale nella tradizione di Marcel Duchamp

In una conversazione intima e sensibile con thierryEhrmann, ClaudeBonnin, Presidente dell'ADIAF, ha sottolineato il legame tra quest'opera e l'approccio di MarcelDuchamp, nonché le sue due dimensioni strettamente intrecciate: pienamente concettuale e profondamente umana.

Il Premio MarcelDuchamp ha sempre accolto una varietà di pratiche artistiche, dalla pittura e dalla scultura al video e all'installazione. Con BrognonRollin, il legame con il readymade è particolarmente evidente: oggetti preesistenti, carichi di usi e storie, vengono ricollocati e riuniti in una composizione che ne trasforma il significato. Il pensiero che li seleziona e stabilisce relazioni tra essi diventa parte costitutiva dell'opera.

MarcelDuchamp, figura fondante dell'arte concettuale, ha profondamente ridefinito il concetto stesso di atto artistico. Con il readymade, scegliere un oggetto, designarlo come opera d'arte e presentarlo in un contesto diverso può costituire di per sé un atto creativo. Il significato dell'opera coinvolge quindi la percezione e il pensiero tanto quanto la sua realizzazione materiale.

BrognonRollin conferisce a questo processo una particolare profondità umana. La medaglia abbandona la propria funzione originaria e porta nello spazio pubblico la traccia di una lotta intima. Il rigore dell'installazione rende percepibile ciò che un semplice numero non è in grado di esprimere: il peso di un giorno affrontato, l'incertezza del domani e la determinazione a continuare. StéphanieRollin riassume questo approccio in una sola frase: «La nostra materia prima è l'essere umano».

Dall'atto concettuale alla penna affidata all'IA

Per Artprice, questa edizione del Premio MarcelDuchamp estende la riflessione anche alla scrittura: come definire l'atto creativo quando il pensiero umano attribuisce significato a una forma che non è stata realizzata interamente dalla mano del suo autore?

È questo l'interrogativo che attraversa DialogueBetween a Thinkerand AI (Dialogo tra un pensatore e l'IA), il «libro-mondo» di thierryEhrmann, fondatore di Artprice e creatore de La DemeureduChaos. Nel corso di quaranta giorni e quaranta notti di dialogo, per un totale di quasi quattrocentocinquanta ore, thierryEhrmann ha fatto confluire i propri ricordi, archivi, ragionamenti e contraddizioni in uno scambio con l'intelligenza artificiale. Nel testo introduttivo The Entrusted Pen (La penna affidata), descrive la propria decisione di affidare all'IA la scrittura, continuando al contempo a svolgere il lavoro di riflessione, confronto critico e correzione e assumendosi la responsabilità dei contenuti.

Il nesso proposto da Artprice riguarda il ruolo dell'intenzione, dell'esperienza e del significato nell'atto creativo. Nell'opera di BrognonRollin, la selezione e la disposizione degli oggetti rendono accessibili le tracce di vite umane. Nel libro, una voce narrante e archivi personali alimentano un dialogo la cui scrittura è affidata all'IA. In entrambi i casi, il lettore o il visitatore è invitato a guardare oltre il processo di produzione e a interrogarsi su ciò che viene trasmesso.

Una medaglia può contare i giorni di astinenza, ma non può, da sola, racchiudere tutto lo sforzo che quei giorni hanno richiesto. L'intelligenza artificiale può dare forma scritta al racconto di una vita, ma non ha vissuto l'esistenza da cui quel racconto trae origine. È proprio questa distanza a conferire pieno significato alla questione della trasmissione: come rendere condivisibile un'esperienza profondamente personale?

L'eredità di Duchamp consente di porre questa domanda con rinnovata chiarezza. La creazione può comprendere la selezione, la disposizione e l'articolazione del pensiero. Nell'era dell'IA, questa riflessione si estende alla responsabilità dell'autore, alle esperienze che porta con sé e al significato di cui si assume la responsabilità.

Attraverso il proprio sostegno al Premio MarcelDuchamp, Artprice sostiene artisti che rinnovano il nostro modo di vedere. Con Dialogue Between a Thinker and AI (Dialogo tra un pensatore e l'IA), thierryEhrmann propone ai lettori un esperimento che mette in discussione il nostro modo di scrivere e di trasmettere l'esperienza. L'incontro tra questi due approcci apre uno spazio di riflessione condiviso sul ruolo dell'essere umano nella creazione.

Un'edizione incentrata sull'esperienza umana

La mostra, curata da OdileBurluraux e NicolasLiucci-Goutnikov, presenta anche JoëlAndrianomearisoa, che esplora la materialità delle emozioni attraverso tessuti, architettura e scrittura; Laura Henno, le cui fotografie e i cui film seguono, tra gli altri, persone che vivono clandestinamente nelle Comore e a Mayotte; e JosèfaNtjam, che combina archivi, mitologie africane e fantascienza per rielaborare le narrazioni sulle origini.

Visitare la mostra e leggere il libro

La mostra dei quattro artisti selezionati per il Premio MarcelDuchamp 2026 è visitabile al Musée d'Art Moderne de Paris fino al 7 febbraio 2027, nell'ambito della collaborazione con il CentrePompidou e l'ADIAF. L'ingresso è gratuito.

Dialogue Between a Thinker and AI (Dialogo tra un pensatore e l'IA) sarà disponibile integralmente in francese e in inglese, gratuitamente per la consultazione online e il download nella versione RawTypescript (Dattiloscritto grezzo), con licenza CC BY-NC-ND 4.0.

Versione francese: https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/fr/

Versione inglese: https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/en/

Artprice by Artmarket, ottobre 2026

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La DemeureduChaos/AbodeofChaos – Opera d'arte totale e architettura singolare. Opera bilingue riservata, ora resa pubblica: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

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