AssoGentile - Presentazione a Roma, presso la Camera dei Deputati, dell’Associazione no profit che promuove la gentilezza come valore universale

23 settembre 2024. Costruire una rete globale di connessioni positive, dove il benessere sociale è alimentato dall’ascolto empatico degli altri, sostenendo i principi di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e governance etica.

E’ questa la mission di AssoGentile, Associazione Persone Gentili, no profit che verrà ufficialmente presentata presso la Camera dei Deputati il prossimo 25 settembre alle ore 17.30.

La conferenza si aprirà con i saluti istituzionali dell’ onorevole Pino Bicchielli, promotore dell’evento insieme ad Andrea Napoli, membro del Consiglio Direttivo di AssoGentile con delega operativa a rappresentare l’Associazione nelle Relazioni Istituzionali.

Successivamente, interverranno il Presidente di AssoGentile Giuseppe Gabriele Mazzetta, Cristina Menichelli, membro del Consiglio Direttivo con Delega Operativa per la Formazione e la creazione di eventi formativi e Silvia Malandrin, membro del Consiglio Direttivo con Delega Operativa per il Marketing e la Comunicazione.

Nata lo scorso giugno da un gruppo di professionisti ed imprenditori fermamente convinti del loro impegno per diffondere un agire gentile su cui improntare le relazioni, anche professionali, AssoGentile sostiene e promuove valori fondamentali come inclusività, la libertà, l’uguaglianza, la cittadinanza, la giustizia ed il rispetto, con la finalità di creare un mondo sostenibile per tutte le persone di animo gentile.

A tale proposito, si propone di collaborare tanto con istituzioni pubbliche che con aziende private per implementare programmi formativi improntati a questi principi oltre a creare iniziative, progetti, pubblicazioni per diffondere la cultura della gentilezza ed ispirare azioni positive.

“La nostra associazione vuole creare nuovi modelli di ispirazione affinché i giovani, gli imprenditori e tutti i lavoratori riescano a creare connessioni positive nei loro ambiti professionali, creando sinergie corrispondenti ai valori che sono alla base della nostra mission e contribuendo, attraverso la nostra azione, al miglioramento e allo sviluppo sia dei singoli che delle organizzazioni del lavoro.

In Assogentile crediamo fortemente che il dialogo con le Istituzioni offrirà delle opportunità di confronto produttivo sulle buone pratiche, necessarie per una cultura più inclusiva del mondo del lavoro, volta ad eliminare il gender gap in allineamento ai criteri ESG”, così il Presidente Giuseppe Gabriele Mazzetta.

I cardini dell’attività della neonata AssoGentile, non si ispirano alla gentilezza come valore astratto, ma come propulsore di azioni concrete che, integrando i criteri ESG nelle pratiche professionali e personali, consentiranno di promuovere il benessere personale e sociale, invitando tutti i professionisti che si riconoscono in questi valori, ad intraprendere questa stimolante sfida.

www.assogentile.net