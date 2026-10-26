ATG acquisisce Lowe Alpine, aprendo un nuovo capitolo per l'iconico marchio outdoor

La nuova proprietà rilancerà l'attenzione di Lowe Alpine sul trekking, facendo leva su quasi 60 anni di tradizione in montagna e sulla progettazione di zaini affidabili

LONDRA, 26 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- ATG Brands & Data Limited (ATG) ha completato l'acquisizione della proprietà intellettuale del marchio Lowe Alpine da Equip Outdoor Technologies, inclusi il marchio registrato, il logo e i relativi asset del marchio.

L'operazione consiste nella cessione della proprietà intellettuale e non prevede il trasferimento da Equip di scorte, dipendenti dedicati o sedi.

L'acquisizione porterà nuovi investimenti e una proprietà dedicata a Lowe Alpine, facendo leva sulla reputazione globale del marchio nell'innovazione tecnica degli zaini e sulla sua tradizione in montagna. Il marchio si concentrerà sull'escursionismo e sul trekking, offrendo prodotti affidabili e ben progettati. La gamma iniziale si concentrerà principalmente sugli zaini da trekking per più giorni e sugli zaini da escursione giornaliera, oltre a zaini per l'idratazione, marsupi e articoli essenziali per il tempo libero.

ATG è un'azienda attiva nel settore dell'abbigliamento e dei marchi, con sede a Hangzhou, in Cina, e oltre trent'anni di esperienza nel settore, che comprende progettazione, produzione, approvvigionamento, vendita al dettaglio e sviluppo internazionale dei marchi.

John B Gearing, responsabile di Global Sports Advisory (GSA), ha assistito ATG nell'acquisizione e guiderà il rilancio di Lowe Alpine nel Regno Unito e in Europa in qualità di partner operativo di Lowe Alpine Europe. Gearing vanta 25 anni di esperienza nel settore dei marchi internazionali di beni di consumo. Presso VF Corporation ha ricoperto il ruolo di Amministratore delegato della divisione Sportswear, con responsabilità su marchi tra cui Timberland, Nautica, Eastpak e Napapijri. È stato uno dei dirigenti fondatori di Kontoor Brands in occasione dello spin-off con quotazione al NYSE e ha ricoperto ruoli dirigenziali di alto livello presso Adidas. Prima di fondare GSA, è stato socio amministratore di One Fit Holdings, un fondo di venture capital che possedeva e gestiva attività nel settore del fitness in Medio Oriente e Nord Africa, tra cui UFC Gym.

John B Gearing, partner operativo di Lowe Alpine Europe, ha dichiarato: «Lowe Alpine è un marchio con cui ho un autentico legame personale e per il quale nutro una vera passione. Con sempre più persone che scoprono i benefici del trascorrere del tempo all'aria aperta, vogliamo che Lowe Alpine diventi parte integrante di questo movimento.

La nostra ambizione è semplice: vogliamo creare prodotti affidabili e ben progettati per chi ama stare all'aria aperta. Vogliamo onorare la storia del marchio e, allo stesso tempo, costruire una comunità di cui i suoi clienti e partner possano essere orgogliosi».

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