Atomic Srl raddoppia il fatturato in un anno: +124% nel 2024

Milano, 8 luglio 2025. Atomic Srl chiude il 2024 con +124% di crescita in un solo anno, passando da circa 69 milioni di euro nel 2023 a 156 milioni nel 2024, superando la media del settore della distribuzione elettronica B2B. Una performance che non nasce per caso, ma è il risultato di una visione operativa strutturata, di una catena decisionale agile e di un modello aziendale fondato sull’esperienza, l’affidabilità e una profonda conoscenza del mercato.

“Crescere non è solo questione di numeri, ma di visione, metodo e coerenza” – ha dichiarato Marcello Ricci, CEO di Atomic Srl.

Perchè i numeri di Atomic Srl raccontano una crescita solida

Nel 2024, il settore della distribuzione elettronica ha registrato in Italia una marginalità media dello 0,8%, mentre Atomic Srl, nello stesso periodo, ha chiuso con un margine operativo lordo del 4%: una differenza che non è solo aritmetica ma strategica.

Indicatori chiave

Fatturato 2024: 156.000.000 € Fatturato 2023: 69.600.000 € Crescita YoY: +124% Margine operativo lordo: 4% Nuove partnership commerciali: +6 Espansione geografica: consolidamento in Nord America e Middle East

Questi dati sono pubblici e verificabili, e saranno oggetto di maggiore dettaglio nella prossima relazione semestrale prevista per agosto 2025.

Esperienza, velocità, adattamento

Il team di Atomic vanta oltre 30 anni di esperienza diretta nel settore B2B tech. Un fattore spesso sottovalutato che si traduce in una capacità di risposta rapida ai cambiamenti di domanda e alle fluttuazioni dei mercati.

La velocità nell’evasione degli ordini, il coordinamento tra i reparti logistici e la centralizzazione dei processi amministrativi hanno permesso all’azienda di distinguersi per efficienza operativa e affidabilità.

La strategia di Atomic per un approccio selettivo alla marginalità

Atomic Srl ha scelto una strada controcorrente: limitare la vendita di prodotti Apple, noti per le basse marginalità, a meno del 5% del fatturato. Una mossa razionale, dettata non da antipatia commerciale ma da una semplice evidenza di mercato.

“Oggi puntiamo su brand come Samsung, Honor, Xiaomi, Realme, Oppo e Motorola. Marchi in forte crescita, capaci di generare valore reale e stabilità di rifornimento,” ha spiegato il CEO Marcello Ricci.

L’importanza della rete globale

Un altro punto chiave è la capacità di acquistare merce da tutto il mondo alle migliori condizioni. Non si tratta solo di trovare il prezzo più basso ma di negoziare in tempi rapidi, con fornitori affidabili e visione strategica, aspetti che hanno permesso ad Atomic Srl di:

Accedere a lotti di prodotto esclusivi Anticipare la concorrenza nella disponibilità di alcuni modelli Sfruttare leve geografiche diverse a seconda del contesto valutario o fiscale

Una governance snella e orientata al risultato

Il modello di governance di Atomic è piatto, fluido e orientato al risultato. Le decisioni strategiche vengono prese in tempo reale, senza rallentamenti burocratici, in piena sinergia tra il management operativo e la direzione strategica.

Questo permette all’azienda di rispondere in modo tempestivo ai cambiamenti del mercato e di adattare in maniera dinamica le linee di fornitura, le politiche di prezzo e le strategie di acquisto e vendita.

Così facendo Atomic Srl può lavorare su obiettivi ancora più ambiziosi.

Ingresso strutturato nella GDO

A partire dal secondo semestre, l’azienda prevede un ingresso progressivo nella grande distribuzione organizzata italiana, con canali retail selezionati e partner regionali.

Espansione internazionale

Già operativa in Italia, UE, UK, Nord America e Medio Oriente, Atomic Srl ha ora puntato il suo radar sul mercato sudamericano. Le prime interlocuzioni sono in corso con operatori e distributori locali.

Una cultura aziendale che genera fiducia

Al di là dei numeri, ciò che rende Atomic Srl un caso interessante di successo è il modello culturale interno:

Trasparenza nella comunicazione verso stakeholder e clienti Leadership operativa fondata sulla competenza Serietà e coerenza nella visione di lungo periodo

Questi valori rappresentano l’identità che Atomic vuole comunicare al mercato: credibilità, affidabilità, solidità.

Conclusione

Nel 2024, Atomic Srl non ha solo raddoppiato il suo fatturato. Ha consolidato la propria posizione come player autorevole nel settore della distribuzione tech B2B, con margini solidi, una strategia chiara e un’identità reputazionale definita.

In un mercato dove molti inseguono il prezzo più basso, Atomic Srl dimostra che visione, metodo e reputazione possono generare risultati misurabili.

Contatti:

Immediapress

Atomic Srl

Piazzale Biancamano 8, Milano

info@atomicweb.it

www.atomicweb.it

