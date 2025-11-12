Auto No Problem lancia My Garage: la mobilità diventa un benefit aziendale

Firenze, 12/11/2025 - Il welfare aziendale si evolve, abbracciando la mobilità sostenibile.

Con My Garage, la mobilità dei dipendenti diventa un benefit aziendale innovativo, flessibile e gestito in digitale. Una piattaforma che consente alle imprese di offrire ai propri collaboratori un servizio di noleggio a lungo termine personalizzato, inserito nel piano welfare dell’azienda convenzionata.

Il progetto My Garage – Mobility For Employee nasce per rispondere alle esigenze delle aziende che vogliono offrire benefit concreti e misurabili ai propri dipendenti.

Attraverso una vetrina di offerte dedicate, i collaboratori delle aziende convenzionate possono accedere ad un’ampia gamma di veicoli a noleggio, con canoni trasparenti, formule personalizzate e assistenza completa.

Grazie al supporto della piattaforma digitale, l’esperienza risulta automatizzata, tracciabile e paperless, dalla scelta del veicolo alla gestione del contratto.

Tra i vantaggi principali troviamo:

Un benefit aziendale ad alto valore percepito Gestione completamente digitale Possibilità di avere veicoli elettrici o ibridi Vetrina personalizzata con offerte su misura per i propri dipendenti.

Welfare, sostenibilità ed employer branding

L’introduzione di benefit legati alla mobilità rientra in un trend crescente nel panorama HR. Infatti, sempre più aziende scelgono di inserire soluzioni di welfare non monetario, che contribuiscono al benessere dei lavoratori e al posizionamento dell’impresa come datore di lavoro attento e responsabile.

In questo scenario, My Garage rappresenta una leva strategica di employer branding e sostenibilità aziendale.

Le imprese che aderiscono al programma possono contare su un partner di fiducia per la gestione completa del benefit, con la garanzia di un servizio evoluto e sempre aggiornato.

La visione di Auto No Problem

Da oltre 18 anni nel settore del noleggio a lungo termine, Auto No Problem si conferma come punto di riferimento per la mobilità aziendale e per la gestione delle flotta in outsourcing.

Con My Garage l’azienda compie un passo in avanti verso la mobilità come servizio (MaaS), offrendo una soluzione su misura per le organizzazioni che vogliono combinare digitalizzazione, welfare e sostenibilità.

Una piattaforma per il futuro della mobilità aziendale

My garage non è solo un servizio di noleggio ma un vero e proprio ecosistema digitale di welfare e mobilità.

L’obiettivo è chiaro: trasformare la gestione dei benefit aziendali in un processo fluido e orientato al benessere collettivo.

