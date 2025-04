Avvocato Fortunata Giada Modaffari: una riflessione sulla revisione legale del bilancio per le PMI

3 aprile 2025.La revisione legale è un processo che consiste nella raccolta e verifica di dati ed informazioni all’interno dell'azienda che permettano di verificare che nel bilancio non ci siano errori che ne compromettano l’attendibilità. In tal modo il bilancio viene certificato attraverso una relazione di revisione che contiene il giudizio professionale di un revisore legale. È uno strumento molto importante perché permette di verificare la chiarezza, la veridicità e la correttezza del bilancio dell’azienda, che a sua volta indica lo stato di salute della stessa. È una misura nata a vantaggio non solo di creditori e altri stakeholder, che hanno maggiori rassicurazioni sull’affidabilità delle informazioni contabili che ricevono, ma anche delle aziende stesse, tanto che storicamente molte aziende si sottoponevano volontariamente al processo di revisione contabile, anche se non ancora legalmente obbligate a farlo, per presentarsi al meglio al sistema bancario e a futuri investitori.

Ad oggi, l’obbligo di revisione legale del bilancio non riguarda più solo le grandi imprese, ma si è esteso anche a quelle di piccole e medie dimensioni.

Questo cambiamento solleva diverse problematiche, legate non solo alle risorse che le aziende e i professionisti possono allocare, ma anche ad altri aspetti organizzativi e normativi.