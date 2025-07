Barriera contro le lumache per orti: Italgam lancia lo scovolo salva-coltivazioni

Roma, 08/07/2025. Italgam amplia la sua gamma di dissuasori con una novità pensata per orti di ogni dimensione, grandi e piccoli, per proteggere le coltivazioni dalle lumache. Si tratta di uno scovolo da 3 metri, con diametro di 4 cm circa, che crea una barriera fisica semplice ma efficace.

“È uno scovolo progettato appositamente per proteggere gli orti dall'invasione delle lumache – spiega Maurizio Chiacchierini, amministratore della Italgam Srl –. Con appositi ferretti si ancora al terreno, lungo il perimetro dell’orto. Le lumache, arrivate davanti a questo ostacolo, non riuscendo a superarlo, si fermano”.

Il principio è tanto essenziale quanto ingegnoso: una protezione non invasiva e totalmente accessibile, che non ostacola il passaggio delle persone e può essere installata in autonomia, semplicemente infilando nel terreno i ferretti a forma di U che tengono fermo lo scovolo. “È uno scovolo nero, simile agli altri che produciamo – aggiunge Chiacchierini –. I ferretti si posizionano uno ogni mezzo metro. È una soluzione che può usare chiunque, senza bisogno di attrezzi particolari”.

Lo scovolo contro le lumache rappresenta un nuovo esempio della filosofia Italgam, orientata a risolvere problemi concreti con soluzioni pratiche e di facile utilizzo, mantenendo sempre l’impegno per l’innovazione, senza perdere di vista il rispetto per la natura e per il lavoro agricolo, professionale o domestico che sia. “Le lumache sembrano innocue, ma sono delle vere divoratrici. Mangiano tutto: lattuga, ma anche le foglie delle altre piante, ad esempio dei pomodori. E la foglia, lo sappiamo, è la pompa della pianta, con la funzione di assorbimento di acqua e anidride carbonica per la produzione di ossigeno attraverso la fotosintesi. Se manca la foglia, quindi, la pianta non sopravvive”, sottolinea Chiacchierini.

Il nuovo scovolo è pensato per qualsiasi tipo di orto, da quelli familiari ai grandi appezzamenti agricoli. Italgam dimostra ancora una volta di voler parlare a tutti, offrendo strumenti semplici, funzionali e totalmente made in Italy. “Le lumache sono un problema serio e con questa soluzione si può proteggere davvero la propria coltivazione”, conclude Chiacchierini. Il prodotto è disponibile online sul sito ufficiale di Italgam, consolidando l’attenzione dell’azienda per la distribuzione diretta e il supporto ai consumatori.

Negli ultimi mesi, Italgam ha conosciuto una significativa espansione, sia in termini di fatturato che di presenza all’estero, con una crescente diffusione anche in Germania, Francia e Spagna.

Contatti:

Immediapress

CONTATTI PER LA STAMPA: http://www.italgam.it

A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.