Basket in carrozzina: le Volpi Rosse Menarini ripartono dai giovani

Presentati a Firenze gli 11 giocatori che affronteranno le sfide di Serie A italiana ed Eurocup

FIRENZE, Italia, 13 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Mancano pochissimi giorni al primo tocco a centro campo per le Volpi Rosse Menarini. Per la stagione 2026/27 sono undici gli atleti ingaggiati tra le fila del team di basket in carrozzina sostenuto dal Gruppo Menarini per competere sia nel campionato italiano di Serie A che a livello continentale, in Eurocup.

Stati Uniti, Brasile, Svezia e Inghilterra, oltre all'Italia: il gruppo affidato ai coach Daniele Riva e Antonio Calamai ha un'anima ancora una volta internazionale. Il capitano Luciano Felipe Da Silva sarà affiancato da Riccardo Innocenti, Francesco Marotta, Andrea Papi, Erika Scrivo, Ludvig Sjöström e Matteo Veloce, già suoi compagni sul parquet di gara l'anno scorso. A completare la rosa si aggiungono adesso i quattro nuovi acquisti Lorenzo Bassoli, Isaiah Johnson, Olle Svensson e Ben Leitch. Proprio Leitch, nella stagione 2023/2024, ha vestito la maglia del Menarini Joventut Badalona, la squadra di basket in carrozzina della città spagnola alle porte di Barcellona. Il club è un'altra realtà paralimpica sostenuta dal Gruppo Menarini, nel suo impegno a favore dell'inclusione attraverso lo sport, anche oltre i confini italiani.

Il fischio d'inizio è atteso per sabato 24 ottobre alle 15:30 a Firenze. Quel pomeriggio le Volpi Rosse Menarini inaugureranno la stagione davanti al pubblico di casa. Il campionato italiano di Serie A 2026/27 coinvolgerà dieci squadre, per una stagione ricca di scontri che forgeranno il team di Firenze in vista dell'appuntamento internazionale con l'Eurocup, dall'11 al 14 marzo 2027.

Fondata nel 2005, la squadra delle Volpi Rosse Menarini si è affermata negli anni come una realtà in cui lo sport diventa occasione di crescita personale e autonomia. Un percorso sostenuto dal 2011 dal Gruppo Menarini, title sponsor della squadra, che ne condivide e sostiene i valori.

"Tra la nostra azienda e le Volpi Rosse Menarini esiste una sintonia naturale, fatta di principi condivisi – hanno aggiunto Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board di Menarini – La determinazione e la passione che questa squadra dimostra in gara hanno creato nel tempo un legame fortissimo con il nostro Gruppo. Siamo felici, anche per la stagione alle porte, di tradurre la nostra lunga amicizia in un sostegno concreto e in un tifo appassionato. Un grande in bocca al lupo alle Volpi Rosse Menarini!".

Accanto all'attività agonistica, le Volpi Rosse Menarini portano infatti la cultura dell'inclusione anche nelle scuole.

Il Gruppo farmaceutico Menarini, con sede a Firenze, è presente oggi in 140 paesi del mondo; con 4,887 miliardi di euro di fatturato, conta più di 17.000 dipendenti. I suoi prodotti sono presenti nelle più importanti aree terapeutiche tra cui cardiometabolico, oncologia, gastroenterologia, pneumologia. Con il suo impegno in Ricerca e Sviluppo e l'alta qualità delle sue attività di produzione, Menarini contribuisce, in modo continuo e con standard di qualità elevatissimi, alla salute dei pazienti di tutto il mondo. www.menarini.com

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