circle x black
Cerca nel sito
 

Germania, isolato l'aeroporto di Norimberga

"Ipotizziamo che si tratti di una presunta emergenza aerea. Tuttavia, la notizia non è ancora stata confermata", ha dichiarato un portavoce della polizia

Polizia tedesca - (Afp)
Polizia tedesca - (Afp)
Segui Adnkronos su Google
13 ottobre 2026 | 12.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La polizia tedesca ha isolato l’aeroporto di Norimberga, in Baviera. "Ipotizziamo che si tratti di una presunta emergenza aerea. Tuttavia, la notizia non è ancora stata confermata", ha dichiarato un portavoce della polizia citato dalla Bild, senza specificare il numero delle forze dell’ordine intervenute per isolare l’aeroporto.

L’intervento della polizia è avvenuto poco prima dell’atterraggio di un volo proveniente dall’isola greca di Corfù, il cui arrivo a Norimberga era previsto come da programma intorno alle 12:15.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
esteri news germania news germania aeroporto norimberga isolato norimberga aeroporto isolato
Vedi anche
Incidente mortale al luna park in Georgia, persone bloccate a 60 metri di altezza - Video
Sciopero Ex Ilva, a Taranto continua l'occupazione delle statali 100 e 106 - Video
Nuoro, dopo 27 ore estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta - Video
News to go
Tatuaggi, boom di imprese in Italia
Lunetta Savino torna giudice Libera Orlando: "Il superpotere? L'ossessione per la giustizia"
Aggressione Davide Iacopini, bollettino medico: l'attore ancora sottoposto a "trattamento intensivo" - Video
Ai, monsignor Paglia: "La tecnologia deve essere al servizio dell'uomo"
Barrese (Intesa Sanpaolo): "Credito e innovazione per accelerare crescita imprese"
Biffi (Assolombarda): "Siamo all'alba di un passaggio fondamentale nella rivoluzione tecnologica"
Luppi (Assolombarda): "Innovazione chiave di volta per aumento produttività" - Video
Chiarini (Assolombarda): "Investire sui giovani per accelerare l'innovazione Ai" - Video
Santoni (Assolombarda): "Innovazione, Ai e formazione per crescita e futuro giovani" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza