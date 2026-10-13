"Ipotizziamo che si tratti di una presunta emergenza aerea. Tuttavia, la notizia non è ancora stata confermata", ha dichiarato un portavoce della polizia

La polizia tedesca ha isolato l’aeroporto di Norimberga, in Baviera. "Ipotizziamo che si tratti di una presunta emergenza aerea. Tuttavia, la notizia non è ancora stata confermata", ha dichiarato un portavoce della polizia citato dalla Bild, senza specificare il numero delle forze dell’ordine intervenute per isolare l’aeroporto.

Am frühen Dienstagmorgen (13.10.2026) kam es zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs am Albrecht-Dürer-Airport #Nürnberg. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe. https://t.co/jaEqszoH22 https://t.co/hL2SDDnmtj — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) October 13, 2026

L’intervento della polizia è avvenuto poco prima dell’atterraggio di un volo proveniente dall’isola greca di Corfù, il cui arrivo a Norimberga era previsto come da programma intorno alle 12:15.