BEKO EUROPE CERTIFICATA TOP EMPLOYER EUROPE 2026 PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO E TOP EMPLOYER IN ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, POLONIA, REGNO UNITO, ROMANIA, SLOVACCHIA E SPAGNA

L'azienda è stata riconosciuta tra i migliori datori di lavoro per il suo impegno verso uno scopo e valori chiari, una leadership solida, etica e integrità, oltre a pratiche di inclusione e diversità.

MILANO, 20 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Con un eccellente punteggio dell'85%, Beko Europe annuncia con orgoglio di aver ricevuto il prestigioso riconoscimento di Top Employer Europe 2026 per il nono anno consecutivo. L'azienda è stata certificata in Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito e, per la prima volta, anche in Romania, Slovacchia e Spagna.

Il risultato sottolinea l'impegno costante di Beko Europe nel promuovere una cultura del lavoro orientata al benessere delle persone, allo sviluppo professionale e all'inclusione.

"Essere nuovamente riconosciuti dal Top Employers Institute conferma la solidità del nostro approccio alle persone e alle pratiche HR in tutta Europa, anche in una fase caratterizzata da importanti sfide per il settore. – Dichiara Fabio Colombo, Executive Vice President Human Resources di Beko Europe – Continuiamo a concentrarci sull'ascolto delle nostre persone e sulla promozione di una cultura aziendale fondata su rispetto, dialogo e attenzione".

Il programma Top Employers rappresenta il principale punto di riferimento a livello globale per la certificazione dell'eccellenza nelle People Practices. Nel 2026 Beko Europe si è distinta in particolare in quattro ambiti strategici: etica e integrità, inclusione e diversità, scopo e valori chiari e leadership.

La certificazione viene assegnata al termine di un rigoroso processo di valutazione che comprende una Best Practice Survey, analisi basate su dati concreti e un'ulteriore revisione di processi e pratiche da parte di un revisore HR indipendente.

Beko Europe continua a investire in iniziative volte a promuovere un ambiente di lavoro sicuro, equilibrato e inclusivo. I principi di Inclusione e Diversità sono parte integrante della cultura di Beko e sono supportate da azioni concrete, come gli Employee Resource Group su base volontaria, tra cui il Women's Network e altri network dedicati ai temi DEI, pensati per favorire dialogo, rappresentanza e collaborazione all'interno dell'organizzazione.

Il Top Employers Institute, autorità globale per la certificazione dell'eccellenza nelle politiche HR, ha certificato oltre 2.300 organizzazioni in 122 Paesi e regioni. I Top Employers certificati hanno un impatto positivo sulla vita di oltre 9 milioni di dipendenti in tutto il mondo. Quest'anno il riconoscimento è stato conferito a 1.286 organizzazioni a livello globale.

ABOUT BEKO EUROPE

Beko Europe è un'azienda leader nel settore degli elettrodomestici, costruita su un impegno di lungo periodo verso l'Europa e focalizzata sul miglioramento della vita quotidiana attraverso prodotti e soluzioni affidabili, innovativi e sostenibili. Grazie a solide capacità produttive, di ricerca e sviluppo e di design, Beko Europe unisce scala industriale e vicinanza ai consumatori, offrendo elettrodomestici che garantiscono performance, efficienza e affidabilità. La società è controllata al 75% da Beko B.V. e al 25% da Whirlpool Corporation.

Parte del gruppo Beko, riconosciuto come il primo produttore di elettrodomestici in Europa*, Beko Europe riunisce un portafoglio di 15 marchi di riferimento — tra cui Beko, Whirlpool**, Hotpoint, Indesit e Bauknecht — con tecnologie avanzate, un forte orientamento alla cura del consumatore e una crescente attenzione alla connettività, alle soluzioni da incasso, al design e all'efficienza energetica.

In linea con l'Accordo di Parigi e con l'iniziativa Science-Based Targets, Beko Europe supporta l'impegno della capogruppo a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'impegno di Beko è stato riconosciuto con il punteggio più alto nella Corporate Sustainability Assessment (CSA) di S&P Global nel settore DHP Household Durables per il settimo anno consecutivo (risultati al 16 ottobre 2025)*** e con il 17° posto nella classifica 2025 delle aziende più sostenibili al mondo stilata da TIME Magazine e Statista.

www.bekoeurope.com

* Fonte: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2026 edition, Beko Corp, Large Appliances secondo la categoria "Major Appliances", GBO, volumi retail, dati 2025.** Licenza valida solo in alcune giurisdizioni.*** I dati presentati si riferiscono ad Arçelik A.Ş., società capogruppo di Beko.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2865102/Top_Employer_2026_ITALIAN_Infographic.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2812020/5598132/Beko_Europe_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/beko-europe-certificata-top-employer-europe-2026-per-il-nono-anno-consecutivo-e-top-employer-in-italia-francia-germania-polonia-regno-unito-romania-slovacchia-e-spagna-302665208.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.