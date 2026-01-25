circle x black
Cerca nel sito
 

Roma-Milan 1-1, Pellegrini su rigore risponde a De Winter e Allegri frena

I giallorossi hanno pareggiato con i rossoneri nella 22esima giornata di campionato

Rabiot e Celik - Ipa/Fotogramma
Rabiot e Celik - Ipa/Fotogramma
25 gennaio 2026 | 19.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pareggio tra Roma e Milan nella 22esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 gennaio, il big match dell'Olimpico tra giallorossi e rossoneri termina 1-1. Succede tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione dominata dalla squadra di Gasperini: De Winter segna di testa al 62', Pellegrini risponde su calcio di rigore al 74'. Con questo punto la Roma sale a 43 punti agganciando il terzo posto occupato dal Napoli, a +1 dalla Juventus quinta. Il Milan di Allegri arriva invece a quota 47, scivolando a -5 dall'Inter capolista.

Nel prossimo turno di Serie A, la Roma sfiderà l'Udinese in trasferta mentre il Milan volerà a Bologna.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma milan roma milan roma milan oggi roma milan diretta roma milan live
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza