Benvenuti nella casa del futuro: Tineco porta le sue soluzioni smart al CES 2026 di Las Vegas

Milano, 18 dicembre 2025 – Dal 6 al 9 gennaio, Tineco sarà presente al CES 2026 di Las Vegas, la più importante fiera mondiale dedicata all’innovazione tecnologica. All’interno del Venetian Expo (Bellini Boardroom 2103 & 2104), lontano dal caos della fiera, il brand invita media, creator, buyer e partner a scoprire il futuro della casa smart: tra anteprime mondiali e soluzioni già amate dai consumatori.

In uno spazio raccolto, che richiama l’intimità della casa, sarà possibile immergersi nell’innovazione Tineco, testare le ultime novità e confrontarsi con gli esperti su come ingegneria intelligente, design raffinato e semplicità d’uso possano migliorare la vita di tutti i giorni.

Protagoniste dell’evento saranno le serie Scientist e Artist, con i loro best seller che hanno già conquistato il pubblico internazionale, ma non mancheranno le sorprese. Tineco presenterà in anteprima mondiale due nuovi modelli di aspirapolvere lavapavimenti, pensati per rivoluzionare la pulizia domestica e offrire un’esperienza ancora più smart.

Ci vediamo al CES!

Venetian Expo – Bellini Boardroom 2103 & 2104

6-9 gennaio 2026

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio del suo primo aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 23 milioni e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

Contatti:

Immediapress

Contatti

Team Lewis, ufficio stampa Tineco

Marta Galletti / Michela Loviglio / Lorenzo Borghi

tinecoit@teamlewis.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress