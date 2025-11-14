BingX lancia Listing FastTrack per un onboarding dei token rapido e trasparente

CITTÀ DI PANAMA, 14 novembre 2025/PRNewswire/ -- BingX, uno dei principali exchange di criptovalute e società di Web3 AI, ha annunciato oggi il lancio di Listing FastTrack, un canale rapido per permettere ai progetti innovativi di essere listati su BingX, con un supporto potenziato e un'infrastruttura e una sicurezza all'avanguardia.

Listing FastTrack è il nuovo portale di BingX in cui i progetti possono candidarsi per il listing del proprio token attraverso un processo più breve e semplice, con un tariffario trasparente. Le domande vengono inviate direttamente al canale esclusivo di approvazione BingX e ricevono una risposta tempestiva. Grazie alla compatibilità multi-chain di BingX, che supporta oltre 170 blockchain pubbliche, la fase di deployment e il lancio possono essere completati nel giro di poche ore, con un supporto continuativo a lungo termine da parte del team BingX. Con oltre 20 milioni di utenti globali, un fondo di protezione da 150 milioni di dollari e 100% Proof of Reserves, BingX offre ai team di progetto una base solida e una protezione affidabile per il loro listing.

Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX, ha dichiarato:"Listing FastTrack rappresenta un passo significativo nel nostro impegno verso l'innovazione e nel fornire servizi eccezionali alla comunità blockchain. Siamo pronti a collaborare con progetti d'avanguardia e connetterli alla nostra vasta base di utenti globali. Le nostre solide strategie di marketing e la nostra infrastruttura avanzata rendono BingX una piattaforma affidabile per la crescita dei progetti."

Il lancio conferma l'impegno di BingX nel creare una piattaforma trasparente e affidabile. Snellendo il processo di listing dei token e portando progetti di qualità agli utenti di tutto il mondo, Listing FastTrack rappresenta una tappa fondamentale negli sforzi di BingX per potenziare l'ecosistema crypto.

Informazioni su BingX

Fondato nel 2018, BingX è un exchange di criptovalute e società Web3 AI di riferimento, che serve una community globale di oltre 20 milioni di utenti. Con una suite completa di prodotti e servizi basati sull'intelligenza artificiale, tra cui derivati, spot trading e copy trading, BingX risponde alle esigenze in continua evoluzione degli utenti di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti. Impegnata nella costruzione di una piattaforma di trading affidabile e intelligente, BingX offre strumenti innovativi progettati per migliorare le performance e la fiducia degli utenti. Nel 2024, BingX è diventata con orgoglio crypto exchange partner ufficiale del Chelsea Football Club, segnando un debutto entusiasmante nel mondo delle sponsorizzazioni sportive.

Per maggiori informazioni: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823326/BingX_Unveils_Listing_FastTrack_for_Swift_and_Transparent_Token_Onboarding.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5623008/BingX_logo_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.