BingX presenta BingX TradFi, ampliando l'accesso ai mercati finanziari globali

22 gennaio 2026 | 13.23
PANAMA CITY, 22 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- BingX, azienda leader nel settore degli exchange di criptovalute e basata su Web3 AI, è lieta di presentare  BingX TradFi, una funzionalità innovativa che consente agli utenti di negoziare future su una vasta gamma di asset globali, tra cui materie prime, forex, azioni e indici. Con una notevole varietà nella scelta di asset, un'esperienza di trading eccezionale e un livello di sicurezza elevato, BingX TradFi dimostra la sua solida capacità di fornire una soluzione completa per il trading di criptovalute agli appassionati di criptovalute.

Con questo lancio, BingX compie un significativo passo avanti rispetto al trading di criptovalute, integrando asset finanziari reali nella sua piattaforma. BingX TradFi crea un portale all-in-one in cui gli utenti possono diversificare i propri portafogli e capitalizzare sulle opportunità dei mercati emergenti, con la recente aggiunta di nuove materie prime come alluminio, piombo, cacao e soia, nonché nuove coppie di valute tra cui USDSGD, EURSGD, GBP/GBP/GD e USDBRL.  Accessibile direttamente tramite il trading sui futures, BingX TradFi semplifica l'esperienza di trading senza passaggi aggiuntivi.

Supportato da una solida infrastruttura e da misure di sicurezza, BingX TradFi offre un'elevata liquidità, commissioni basse e opzioni di leva finanziaria fino a 500 volte, offrendo una maggiore flessibilità per le strategie di trading. Passo dopo passo, BingX ha ampliato il suo ecosistema fino a coprire oltre 50 asset sottostanti, tra cui metalli preziosi come oro e argento, risorse energetiche come petrolio e gas, le principali coppie di valute come EURUSD e USDJPY, azioni di spicco come TSLA e NVDA e indici leader come S&P 500 e NASDAQ 100.

"Nell'attuale contesto dinamico del mercato, BingX TradFi offre maggiori opportunità per i trader e rispecchia il nostro impegno per l'empowerment", ha commentato Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX.  "Nel corso degli anni, BingX si è affermata come leader nel trading di futures, ampliando costantemente la propria offerta di asset per connettere i trader a mercati più diversificati. Ci impegniamo a promuovere l'innovazione e a rendere le opportunità finanziarie globali più accessibili ai nostri utenti."

L'aggiunta di BingX TradFi segna un'altra pietra miliare nell'evoluzione di BingX, che unisce gli strumenti finanziari tradizionali alla velocità, alla precisione e alla versatilità del trading di criptovalute. Sfruttando la sua posizione tra le prime 5 piattaforme di derivati basati su criptovalute, BingX TradFi amplia lo spazio di trading per gli utenti offrendo maggiori possibilità. Questo lancio consolida ulteriormente la reputazione di BingX come piattaforma pionieristica nel settore delle criptovalute e sottolinea il suo impegno nel soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei trader in un mercato in rapida evoluzione.

Informazioni su BingX

Fondata nel 2018, BingX è un'azienda leader nel settore degli exchange di criptovalute e dell'intelligenza artificiale Web3, al servizio di una comunità globale di oltre 40 milioni di utenti. Con una suite completa di prodotti e servizi basati sull'intelligenza artificiale, tra cui derivati, spot trading e copy trading, BingX soddisfa le esigenze in continua evoluzione degli utenti di tutti i livelli di esperienza, dai principianti ai professionisti. Impegnata a costruire una piattaforma di trading affidabile e intelligente, BingX offre agli utenti strumenti innovativi progettati per migliorare le prestazioni e la fiducia. Nel 2024, BingX è diventata il partner ufficiale del Chelsea Football Club per gli exchange di criptovalute, segnando un entusiasmante debutto nel mondo delle sponsorizzazioni sportive.

Per ulteriori informazioni, visitare: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858160/image_5011679_33647033.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bingx-presenta-bingx-tradfi-ampliando-laccesso-ai-mercati-finanziari-globali-302668042.html

