Bitget Blockchain4Youth sostiene l'innovazione del Web3 e dell'IA all'hackathon "Build with AI" di Google Developer Group

VICTORIA, Seychelles, 9 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha ottenuto un riscontro significativo in occasione del recente hackathon "Build with AI", tenutosi dal 2 al 5 maggio 2025 presso la Constructor University. Spingendosi oltre la semplice sponsorizzazione, l'iniziativa Blockchain4Youth di Bitget ha coinvolto attivamente più di 130 studenti di talento.

L'evento, organizzato dai Google Developer Groups (GDG) on Campus, ha offerto a Bitget uno spazio dinamico per entrare in contatto diretto con gli innovatori tecnologici di nuova generazione. Nel corso di una presentazione dedicata, è stato introdotto il programma Blockchain4Youth Builder, che mostra l'impegno di Bitget nel formare giovani talenti all'interno dello spazio del Web3. Questa partecipazione evidenzia l'approccio lungimirante di Bitget nell'integrare la formazione in materia di blockchain con i settori emergenti come l'IA, riconoscendo il loro potenziale combinato.

Gli studenti hanno lavorato alla creazione di modelli basati sull'IA e di prodotti in fase iniziale utilizzando gli strumenti avanzati di Google, mentre la presenza di Bitget ha offerto una prospettiva unica su come la blockchain possa migliorare ed essere integrata nelle soluzioni di IA. Questa interazione con il mondo reale ha fornito preziose indicazioni agli studenti, colmando il gap tra conoscenze teoriche e applicazione pratica all'interno del panorama tecnologico in rapida evoluzione.

"La formazione rimane un principio fondamentale della nostra missione e, attraverso iniziative come Blockchain4Youth, intendiamo fornire alle nuove generazioni le competenze necessarie non solo per esplorare, ma anche per plasmare attivamente questo settore dinamico", ha commentato Vugar Usi Zade, COO di Bitget. "Collaborare con comunità come il Google Developer Group offre una base preziosa per connettersi con talenti di spicco e aiutarli nel percorso di utilizzo della blockchain per creare soluzioni di impatto. Blockchain4Youth continuerà a espandere la sua portata, favorendo la crescita dei futuri leader del Web3 in grado di cogliere le numerose opportunità offerte da questa tecnologia".

Il coinvolgimento mostrato all'hackathon "Build with AI" di GDG è un elemento chiave del più ampio programma Blockchain4Youth di Bitget, l'iniziativa aziendale dedicata alla Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI). Questo programma mira a favorire la prossima generazione di leader Web3 attraverso opportunità formative ed esperienze pratiche.

Tra le iniziative più recenti del programma Blockchain4Youth c'è il lancio del Graduate Program di Bitget, concepito per reclutare i migliori laureati nel settore blockchain e Web3. Inoltre, l'espansione del programma Bitget Builders continua a fornire agli individui più promettenti del Web3 un'esperienza diretta attraverso gli eventi offline, i programmi formativi e la crescita strategica della community.

