Bitget e Google Developer Group collaborano per un secondo hackathon per promuovere l'innovazione tra i giovani

VICTORIA, Seychelles, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , il più grande Exchange Universale (UEX) al mondo, è lieto di annunciare la sua continua collaborazione con il Google Developer Group (GDG). Organizzeranno un secondo hackathon chiamato "AI Accelerate Hack" nell'ambito dell'iniziativa di RSI (Responsabilità Sociale d'Impresa) Blockchain4Youth di Bitget. L'evento si terrà presso la KU Leuven in Belgio mercoledì 29 ottobre 2025.

L'hackathon della durata di 10 ore mira a sostenere e incoraggiare i giovani talenti a utilizzare strumenti innovativi per costruire il futuro del settore tecnologico, concentrandosi sul tema principale: "Promuovere un'innovazione rapida attraverso la sinergia tra tecnologia, business e creatività".

L'AI Accelerate Hack è una competizione intensa e collaborativa in cui sviluppatori e designer lavoreranno insieme per creare soluzioni innovative e tecnologiche alle sfide aziendali del mondo reale. L'evento riunirà 200 partecipanti provenienti da diversi contesti.

"I nostri programmi Blockchain4Youth continuano a crescere e ad espandersi in tutto il mondo. Questi hackathon sono un'ottima opportunità per interagire con studenti promettenti, condividere la nostra esperienza come mentori e continuare a costruire la nostra community attraverso la condivisione delle conoscenze", ha affermato Vugar Usi Zade, COO di Bitget.

"La collaborazione con Bitget per l'iniziativa AI Accelerate Hack è perfettamente in linea con la nostra missione di supportare la prossima generazione di sviluppatori", ha affermato Daniel Sparemblek, presidente e fondatore del Google Developer Group (GDG) KU Leuven. "Questo evento è una piattaforma unica in cui la teoria accademica incontra le sfide del mondo reale, spingendo gli studenti a innovare all'intersezione tra intelligenza artificiale, blockchain e creatività".

Sebbene l'hackathon sia pensato principalmente per gli studenti dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria Informatica e discipline affini, con una forte enfasi sull'Intelligenza Artificiale, la partecipazione è aperta anche a studenti con altri background accademici, neolaureati con un massimo di due anni di esperienza professionale ed esperti tecnologici entusiasti.

Il programma dell'evento prevede una breve cerimonia di apertura, durante la quale Bitget presenterà l'iniziativa Blockchain4Youth e il recentemente introdotto Graduate Program. Questo programma mira a reclutare i migliori talenti universitari e inserirli direttamente nei flussi di lavoro reali del Web3. Con questo programma, i laureati entrano a far parte di uno degli exchange in più rapida crescita al mondo, collaborano con colleghi provenienti da oltre 50 paesi e avanzano attraverso un percorso di sviluppo chiaro che combina rotazioni, tutoraggio, retribuzione competitiva e la possibilità di lavorare in prima linea. La giornata continuerà poi con le 10 ore principali dedicate all'hackathon. I gruppi presenteranno i loro progetti finali in serata, quando saranno distribuiti i premi alle squadre vincitrici.

Questo evento è la seconda collaborazione tra Bitget e GDG, dopo l'hackathon di grande successo tenutosi a maggio presso la Constructor University. Si tratta di una parte fondamentale della più ampia iniziativa Blockchain4Youth di Bitget, che comprende diverse iniziative in corso in tutto il mondo per promuovere la formazione e la conoscenza sul settore. Recentemente, Bitget ha tenuto una sessione dedicata alla diversità nel mondo del lavoro Web3 presso l'Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong (HKUST) il 20 settembre, in collaborazione con la community di studenti 0xU. Inoltre, nel mese di agosto, Bitget ha organizzato il suo terzo Crypto Experience Month, ospitando attività formative in 12 paesi e raggiungendo oltre 15,000 partecipanti. Guardando al futuro, l'iniziativa includerà anche il WAIB Summit AI x Web3 Hackathon dal 14 al 16 novembre, un evento di tre giorni organizzato alla KU Leuven che riunirà studenti, sviluppatori, imprenditori e ricercatori per creare soluzioni innovative all'avanguardia nel campo dell'intelligenza artificiale e del Web3.

