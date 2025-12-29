Bitmine Immersion (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH hanno raggiunto quota 4,11 milioni di token, con il totale delle partecipazioni in criptovalute e contanti salito a 13,2 miliardi di dollari

Bitmine pubblica un messaggio speciale del presidente in merito alla prossima assemblea annuale degli azionisti

Bitmine investe in ETH, raggiungendo quota 408.627, e la soluzione di staking MAVAN è sulla buona strada per il lancio nel primo trimestre del 2026

Bitmine ora possiede il 3,41% della riserva di token ETH, due terzi del percorso verso la strategia "Alchimia del 5%"

La somma di criptovalute Bitmine + Totale disponibilità in contanti + "Moonshot" ammonta a 13,2 miliardi di dollari USA, inclusi 4,11 milioni di token ETH, un totale di 1 miliardo di dollari in contanti e altre partecipazioni in criptovalute

Bitmine ha indetto l'assemblea annuale degli azionisti al Wynn Las Vegas in data 15 gennaio 2026

Bitmine è leader tra le società con tesoreria in criptovalute grazie alla velocità di crescita del valore patrimoniale netto (NAV) per azione in criptovalute e all'elevata liquidità di trading delle azioni BMNR

Bitmine è il 47° titolo più scambiato negli Stati Uniti, con un valore di scambio di 980 milioni di dollari al giorno (media a 5 giorni)

Bitmine continua a essere supportata da un gruppo di investitori istituzionali di alto livello: Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore personale Thomas "Tom" Lee, per conseguire l'obiettivo di acquisire il 5% di ETH

LAS VEGAS, 29 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società di reti Bitcoin ed Ethereum focalizzata sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi un patrimonio in criptovalute Bitmine + liquidità totale + "moonshot" per un totale di 13,2 miliardi di dollari.

Al 28 dicembre alle ore 18:00 ET, le partecipazioni in criptovalute della Società erano composte da 4.110.525 ETH a $ 2.948 per ETH (Coinbase), 192 Bitcoin (BTC), una partecipazione di $ 23 milioni in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshot") e liquidità totale di 1,0 miliardi di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 3,41% della quantità detenuta da ETH (su 120,7 milioni di ETH).

"L'attività di mercato tende a rallentare quando entriamo nelle ultime settimane di vacanza dell'anno solare. Bitmine ha aggiunto 44.463 ETH la scorsa settimana, continuando a essere il maggior acquirente di ETH con 'denaro fresco' al mondo", ha affermato Thomas "Tom" Lee di Fundstrat, presidente di Bitmine. "Le vendite di fine anno legate alle perdite fiscali stanno spingendo al ribasso i prezzi delle criptovalute e delle azioni in criptovalute e questo effetto tende a essere maggiore dal 26/12 al 30/12, quindi navighiamo nei mercati tenendo presente questo aspetto".

Bitmine ha pubblicato un messaggio speciale del Presidente (link) incoraggiando gli azionisti di Bitmine a votare in vista della prossima assemblea annuale degli azionisti del 15 gennaio 2026 (l'"Assemblea annuale"). Sono quattro le proposte chiave che la società vorrebbe veder approvate dagli azionisti (vedere la sezione successiva). "La nostra azienda trae vantaggio dal forte impegno e dal sostegno dei nostri azionisti e queste quattro proposte chiave necessitano del vostro fondamentale voto favorevole per consentirci di realizzare 'Alchimia del 5%', il nostro piano strategico", ha affermato Tom Lee. "L'unico obiettivo di Bitmine rimane la creazione di valore per gli azionisti, e la società centra questo obiettivo acquisendo in modo incrementale ETH per azione, ottimizzando il rendimento e il reddito delle sue partecipazioni in ETH e investendo strategicamente il bilancio in 'moonshot' e sfruttando la solida comunità e la posizione di mercato dell'azienda per generare rendimenti aggiuntivi".

Bitmine attualmente collabora con tre fornitori di servizi di staking, mentre si prepara a lanciare il suo MAVAN commerciale (Made in America VALidator Network) nel 2026. Al 28 dicembre 2025, il totale degli ETH in staking su Bitmine ammontava a 408.627 (1,2 miliardi di dollari a 2.948 dollari per ETH). Si tratta di una frazione dei 4,11 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Il CESR (tasso di staking composito di Ethereum, amministrato da Quatrefoil) è del 2,81%. "Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è completamente puntato da MAVAN e dai suoi partner di staking), la commissione di staking dell'ETH è di 374 milioni di dollari all'anno (utilizzando il 2,81% CESR), ovvero più di 1 milione di dollari al giorno", ha affermato Tom Lee.

La partecipazione in criptovalute di Bitmine rappresenta la prima tesoreria per Ethereum e la seconda tesoreria a livello globale, alle spalle di Strategy Inc. (MSTR), che possiede 671.268 BTC per un valore di 59 miliardi di dollari. Bitmine si conferma come la maggior tesoreria ETH al mondo.

"Continuiamo a fare progressi sulla nostra soluzione di staking nota come The Made in America Validator Network (MAVAN). Questa sarà la soluzione migliore della categoria, con un'infrastruttura di staking sicura, e sarà implementata all'inizio dell'anno solare 2026", ha continuato Lee.

Il GENIUS Act e il progetto Crypto della SEC sono tanto trasformativi per i servizi finanziari nel 2025 quanto lo furono le misure prese dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che posero fine a Bretton Woods e allo standard aureo del dollaro USA 54 anni fa. Questo evento del 1971 è stato il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, con la creazione dei leggendari titani di Wall Street e dell'odierna infrastruttura finanziaria e di pagamento. Queste moderne istituzioni finanziarie si sono rivelate investimenti migliori dell'oro.

Bitmine è ora uno dei titoli azionari più scambiati negli Stati Uniti: secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di scambi pari a 980 milioni di dollari (media a 5 giorni, al 26 dicembre 2025), classificandosi al 47° posto negli Stati Uniti, dietro Salesforce.com (46° posto) e davanti a General Electric (48° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca Fundstrat).

Bitmine terrà la sua assemblea annuale al Wynn Las Vegas il 15 gennaio 2026. La società incoraggia gli azionisti a votare e a partecipare di persona all'assemblea annuale. Di seguito sono riportati i dettagli e l'ordine del giorno dell'Assemblea annuale:

Assemblea annuale degli azionisti di Bitmine:

L'assemblea annuale sarà trasmessa in diretta streaming sull'account X di Bitmine: https://x.com/bitmnr

La presentazione degli Utili totali dell'anno fiscale 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili a questo link: https://bitminetech.io/investor-relations/

Il messaggio del presidente è disponibile a questo link:https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Per rimanere informati effettuare l'iscrizione alla pagina: https://bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitmineBitmine è una società di rete Bitcoin ed Ethereum focalizzata sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, acquisite tramite le nostre operazioni di mining di Bitcoin o tramite i proventi delle transazioni di raccolta di capitali. Le sue linee di business sono il mining di Bitcoin, il mining sintetico di Bitcoin tramite il coinvolgimento nel mining di Bitcoin, l'hashrate come prodotto finanziario, l'offerta di servizi di consulenza e mining alle aziende interessate a generare ricavi denominati in Bitcoin e la consulenza generale su Bitcoin alle aziende quotate in borsa. Le attività di Bitmine sono localizzate in regioni a basso costo energetico come Trinidad, Pecos (Texas) e Silverton (Texas).

Dichiarazioni a carattere previsionaleIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni a carattere previsionale". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa diverse da quelle puramente storiche sono dichiarazioni a carattere previsionale che comportano rischi e incertezze. In particolare, il presente documento contiene dichiarazioni a carattere previsionale riguardanti i progressi e il raggiungimento degli obiettivi della Società in merito all'acquisizione e allo staking di ETH, al valore a lungo termine di Ethereum, alla continua crescita e all'avanzamento della strategia di tesoreria Ethereum della Società e ai vantaggi applicabili alla Società. Nel valutare queste dichiarazioni a carattere previsionale è necessario considerare diversi fattori: la capacità di Bitmine di tenere il passo con le nuove tecnologie e le esigenze in evoluzione del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum e le attività previste; l'ambiente competitivo dell'attività di Bitmine; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni a carattere previsionale. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine – quelle stabilite nella sezione "Risk Factors" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 21 novembre 2025, nonché tutti gli altri documenti depositati presso la SEC e i successivi aggiornamenti e modifiche a cadenza periodica. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, a eccezione di quanto stabilito dalla legge.

