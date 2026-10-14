Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH hanno raggiunto 6,03 milioni di token e che il valore complessivo delle disponibilità in criptovalute, liquidità e titoli negoziabili ammonta a 16,2 miliardi di dollari

Bitmine detiene il 4,9% dell'offerta complessiva di ETH, pari a 122,1 milioni di token

In soli 15 mesi, Bitmine ha raggiunto il 99% dell'obiettivo «Alchemy of 5%»

Il 7 ottobre Bitmine ha divulgato il Messaggio del Presidente intitolato «Il ciclo rialzista delle criptovalute è in corso e potrebbe trattarsi del più significativo mai osservato»

Bitmine è stata inclusa nel Russell 1000 Large-cap Index il 26 giugno 2026

Le azioni privilegiate di Serie A di Bitmine sono negoziate al NYSE con il simbolo BMNP

Bitmine ha 5.067.309 ETH in staking, per un valore di 12,9 miliardi di dollari calcolato a 2.544 dollari per ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) rappresenta una piattaforma di riferimento per lo staking di Ethereum destinata a BMNR e agli investitori istituzionali

Bitmine detiene una partecipazione da 85 milioni di dollari in Eightco (NASDAQ: ORBS), una delle poche società quotate al mondo a offrire agli investitori un'esposizione indiretta a OpenAI

Il valore complessivo delle disponibilità di Bitmine in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti «moonshot» ammonta a 16,2 miliardi di dollari e comprende 6,03 milioni di ETH, liquidità e titoli negoziabili per 612 milioni di dollari, oltre ad altre criptovalute

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di primo piano, tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas «Tom» Lee, a sostegno dell'obiettivo della società di acquisire il 5% dell'offerta di ETH

NORWALK, Connecticut, 14 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) («Bitmine» o la «Società»), società attiva nell'ecosistema Bitcoin ed Ethereum e focalizzata sull'accumulo di criptovalute come investimento di lungo termine, ha annunciato oggi che il valore complessivo delle proprie disponibilità in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti «moonshot» ammonta a 16,2 miliardi di dollari.

Alle 13:30 ET dell'11 ottobre 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 6.028.946 ETH al prezzo di 2.544 per ETH (fonte Coinbase NASDAQ: COIN), 214 Bitcoin (BTC), una partecipazione da 180 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione da 85 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS), classificata tra gli investimenti «moonshot», e liquidità e titoli negoziabili per un totale di 612 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,9% dell'offerta complessiva di Ethereum, pari a 122,1 milioni di ETH.

Il 7 ottobre Bitmine ha divulgato il più recente Messaggio del Presidente intitolato «Il ciclo rialzista delle criptovalute è in corso e potrebbe trattarsi del più significativo mai osservato». La presentazione è disponibile sul sito web di Bitmine (link alla presentazione).

«Crediamo che Bitmine sia posizionata per sovraperformare il mercato rialzista delle criptovalute che prevediamo a breve, poiché la Società ha rafforzato la propria posizione competitiva nell'ultimo anno nel bel mezzo di un inverno delle criptovalute (mercato ribassista)», ha dichiarato Thomas «Tom» Lee, presidente di Bitmine.

«L'accumulo di una maggioranza dei nostri 6 milioni di ETH è avvenuto nel bel mezzo di un mercato ribassista per le criptovalute e, con la Società che si avvicina al nostro obiettivo di accumulo del 5% di ETH, riteniamo che essa sia posizionata in modo interessante in vista della prossima fase rialzista delle criptovalute», ha proseguito Lee.

Tra i passi strategici chiave intrapresi nell'ultimo anno vi è l'emissione dell'azione privilegiata perpetua Bitmine al 9,5% (BMNP) nel giugno di quest'anno. BMNP è stata emessa a 80 dollari e ha chiuso da ultimo a 99,53 dollari.

«BMNP, l'azione privilegiata perpetua della Società, ha guadagnato il 24% da quando l'emissione ha sovraperformato il reddito fisso, in quanto i Treasury (TLT) sono diminuiti del -8% nello stesso arco di tempo», ha precisato Lee.

«BMNP ha stabilito un rendimento di riferimento per il credito ETH e, al 9,56%, è inferiore di 256 punti base a quello del rendimento del credito Bitcoin (STRC) e inferiore di 515 punti base a quello del rendimento di Solana (CHAD). A mio parere, ciò riflette le caratteristiche di rendimento e stabilità superiori di ETH», ha aggiunto Lee.

«Crediamo che, mentre le criptovalute entrano in un ciclo che prevediamo essere un mercato rialzista, ciò che è degno di nota è la sovraperformance del prezzo azionario di Bitmine rispetto all'ETH durante il mercato ribassista del 2025-2026. Nei primi 9 mesi del 2026, ETH è diminuito del 10%, mentre BMNR è scesa del 3%, equivalente a una sovraperformance di 731 punti base», ha dichiarato Thomas «Tom» Lee, presidente di Bitmine.

«La sovraperformance di ETH di 6.832 punti base rispetto all'S&P 500 nel 3T26 è degna di nota se si considerano i sostanziali venti contrari macroeconomici che sono emersi nel trimestre, tra cui una Fed "aggressiva", l'aumento del petrolio, l'incremento dei rendimenti obbligazionari globali e il generale inasprimento delle condizioni finanziarie. Per il trimestre, ETH ha registrato una sovraperformance di 6.832 punti base, distanziando altri asset macro», ha dichiarato Lee.

«A causa dei seguenti fattori, riteniamo che questo possa diventare il più grande mercato rialzista di sempre per le criptovalute. I driver sono: tokenizzazione; trasferimento di ricchezza; fornitura assorbita dalle DAT; le criptovalute come un settore a valle dell'IA», ha proseguito Lee.

Vlad Tenev, CEO di Robinhood, ha recentemente dichiarato alla CNBC: «È in corso un trasferimento di ricchezza pari a 100 mila miliardi di dollari» (link all'intervista). Sulla base dei dati raccolti dall'IRS e da Fundstrat, si stima che questo effetto di ricchezza totalizzerà da 1,5 a 2,0 miliardi di dollari tra il 2026 e il 2028.

«Il trasferimento di ricchezza in corso dovrebbe sostenere il prossimo mercato rialzista delle criptovalute poiché coloro che ereditano ricchezza sono più giovani e probabilmente hanno una maggiore propensione al rischio per le criptovalute e le azioni. Riteniamo che questo effetto sarà più marcato durante il mercato rialzista che prevediamo a breve rispetto al precedente ciclo 2019-2021, poiché si stima che il trasferimento di ricchezza sia un trasferimento di valore in dollari molto più consistente rispetto all'ultimo ciclo», ha dichiarato Lee.

Un altro elemento che contraddistingue questo prossimo ciclo rialzista è che le Digital Asset Treasury (DAT) di criptovalute hanno assorbito una quota maggiore dell'offerta di criptovalute.

«Le DAT rappresentano essenzialmente una fornitura permanente ritirata dal mercato delle criptovalute e questa dinamica è favorevole in vista del prossimo ciclo rialzista delle criptovalute, in particolare rispetto al periodo precedente 2019-2021, in cui le DAT non erano un fattore determinante»", ha proseguito Lee.

«Nell'ultima settimana abbiamo acquistato 12.532 ETH. Nessuna società quotata al mondo può vantare una continuità negli acquisti di criptovalute paragonabile a quella di Bitmine. Bitmine ha acquistato ETH ogni settimana dall'avvio della propria ETH Treasury Strategy, il 30 giugno 2025», ha dichiarato Lee.

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN, acronimo di Made in America VAlidator Network, la propria piattaforma di staking di livello istituzionale. Inizialmente sviluppata per supportare la tesoreria in Ethereum di Bitmine, MAVAN è stata successivamente ampliata per servire investitori istituzionali, società di custodia e partner dell'ecosistema alla ricerca di un'infrastruttura di staking di livello professionale. Una parte degli ETH detenuti da Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

All'11 ottobre 2026, Bitmine aveva complessivamente 5.067.309 ETH in staking, per un valore pari a 12,9 miliardi di dollari, calcolato a 2.544 dollari per ETH. «Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. A regime, quando tutti gli ETH di Bitmine saranno messi in staking tramite MAVAN e i suoi partner, le ricompense da staking previste ammonteranno a 400 milioni di dollari su base annualizzata, sulla base di un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,61%. A titolo di confronto, i ricavi annualizzati da staking sono pari a 336 milioni di dollari, sulla base dei 5,1 milioni di ETH attualmente messi in staking da BMNR (84% dei 6,03 milioni di ETH detenuti da Bitmine)», ha proseguito Lee.

Le disponibilità di criptovalute di Bitmine la collocano al primo posto tra le società con una tesoreria in Ethereum al mondo e al secondo posto tra le tesorerie crypto a livello globale, dietro a Strategy Inc., che secondo quanto riportato detiene 848.000 BTC per un valore di circa 77 miliardi di dollari. Bitmine rimane la maggiore società al mondo per consistenza della tesoreria in Ethereum.

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission (SEC) possano avere sui servizi finanziari nel 2026 un impatto trasformativo paragonabile a quello dell'intervento statunitense del 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e sganciò il dollaro statunitense dalla convertibilità in oro 55 anni fa. L'evento del 1971 rappresentò il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, contribuendo alla nascita dei grandi protagonisti della finanza e delle infrastrutture finanziarie e di pagamento che conosciamo oggi.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione dei risultati dell'intero esercizio fiscale 2025 e la presentazione societaria sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per ricevere aggiornamenti, è possibile registrarsi qui: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitmineBitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), insieme alle proprie controllate («Bitmine» o la «Società»), è un'azienda attiva nelle infrastrutture tecnologiche blockchain e opera nei servizi istituzionali di staking e validazione di asset digitali, nel mining di Bitcoin e nella gestione strategica di asset digitali. In qualità di principale società al mondo con una tesoreria in Ethereum, adotta una strategia innovativa di gestione degli asset digitali destinata agli investitori istituzionali e agli investitori nei mercati regolamentati. La Società fornisce infrastrutture di staking e validazione di livello istituzionale, attraverso le quali genera ricompense da staking e ricavi derivanti dalla validazione, oltre a svolgere attività di mining di Bitcoin. Bitmine detiene strategicamente asset digitali e genera rendimenti su tali disponibilità a sostegno della liquidità e della raccolta di capitale. Dal 2025, la Società ha ampliato le proprie capacità infrastrutturali nel settore blockchain, includendo lo sviluppo e l'implementazione di MAVAN, la propria piattaforma istituzionale di staking e validazione. Le attività della Società comprendono inoltre investimenti in opportunità blockchain in fase iniziale, ad alto potenziale, nonché servizi accessori di mining, gestione di infrastrutture e consulenza.

Per altre informazioni, segui Bitmine su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat

Avvertenza sulle dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono «dichiarazioni previsionali» ai sensi del Private SecuritiesLitigationReformAct del 1995, e successive modifiche. Le dichiarazioni previsionali comprendono tutte le dichiarazioni che non hanno natura esclusivamente storica e possono generalmente essere identificate dall'uso di termini quali «si attende», «proietta», «intende», «pianifica», «crede», «si aspetta», «stima», «mira a», «obiettivo», «potenziale», «posizionata», «probabilmente», «può», «potrà», «potrebbe», «dovrebbe», «ritiene» o espressioni analoghe. In particolare, il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti: (i) l'obiettivo della Società di acquisire il 5% dell'offerta complessiva di ETH, nell'ambito dell'iniziativa «Alchemyof 5%»; (ii) la strategia della Società relativa all'accumulo e alla gestione di asset digitali in tesoreria, incluse le dichiarazioni relative alla frequenza, all'entità e alla continuità attese degli acquisti di ETH e la dichiarazione del management secondo cui la Società ha in gran parte concluso l'acquisto di ETH; (iii) le attività di staking della Società, incluse le ricompense annualizzate di staking di ETH stimate in circa 400 milioni di dollari a regime e i ricavi annualizzati da staking di circa 336 milioni di dollari, ciascuno dei quali si basa su un rendimento storico a 7 giorni che potrebbe non essere rappresentativo dei rendimenti futuri; (iv) l'espansione di MAVAN per servire gli investitori istituzionali, società di custodia e partner dell'ecosistema; (v) le convinzioni del management in merito alle condizioni future del mercato delle criptovalute, tra cui il fatto che è in corso o prossimo un mercato rialzista delle criptovalute, il quale potrebbe diventare il più grande mercato rialzista di sempre delle criptovalute e gli effetti previsti della tokenizzazione, del trasferimento di ricchezza, dell'assorbimento dell'offerta di tesoreria di asset digitali e dell'intelligenza artificiale sui mercati delle criptovalute; (vi) la convinzione del management che la Società sia posizionata in modo tale da sovraperformare nelle condizioni di mercato future e riguardo alla posizione competitiva della Società; (vii) le convinzioni del management in merito alle azioni privilegiate perpetue di Serie A (BMNP) della Società, compreso il loro ruolo di riferimento per i rendimenti dei crediti ETH e le caratteristiche di rendimento e stabilità di ETH; (viii) stime del futuro trasferimento di ricchezza e del suo impatto previsto sulla richiesta di criptovalute e azioni; (ix) la convinzione del management secondo cui il GENIUSAct e il Project Crypto della SEC abbiano o potrebbero avere un impatto trasformativo sui servizi finanziari; e (x) le dichiarazioni relative al valore futuro delle disponibilità della Società in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti «moonshot».

Tali dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero determinare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli espressi o implicitamente indicati. Tra i fattori che potrebbero determinare o contribuire a tali differenze figurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'estrema volatilità e imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi ETH e Bitcoin; la concentrazione degli asset della Società in ETH; la possibilità che i mercati delle criptovalute non entrino in una fase di mercato rialzista o che tali fasi di mercato siano più brevi o più contenute del previsto; la dipendenza della Società da fonti terze per la determinazione dei prezzi, dai valori di mercato riportati e dai dati e dalle stime di terze parti (compresi stime del trasferimento di ricchezza), che possono fluttuare in modo significativo o risultare inesatte; l'incertezza nella valutazione degli investimenti illiquidi e privati, compresa la partecipazione della Società in Beast Industries; i cambiamenti nelle condizioni di mercato che influenzano il prezzo e il volume di negoziazione dei titoli della Società, comprese le azioni ordinarie e le azioni privilegiate perpetue di Serie A della Società, e il rapporto tra il prezzo di negoziazione dei titoli della Società e il valore delle sue disponibilità in asset digitali; la capacità della Società di versare dividendi sulle sue azioni privilegiate perpetue di Serie A; la diluizione risultante da future emissioni di azioni o titoli collegati ad azioni; i cambiamenti nei piani di acquisto di ETH della Società, compresa qualsiasi decisione di rallentare, sospendere o riprendere gli acquisti; la capacità della Società di attuare con successo la propria strategia di acquisizione di asset digitali e raggiungere i propri obiettivi di accumulo di ETH, compreso l'obiettivo «Alchemy of 5%»; la capacità della Società di finanziare le proprie attività operative e l'espansione di MAVAN; i rischi operativi, di sicurezza e tecnologici connessi alle attività di staking e validazione della Società, inclusi i guasti di rete, eventi di slashing, violazioni della cybersicurezza e modifiche ai protocolli; il rischio che i rendimenti, le ricompense e i ricavi effettivi dello staking differiscano in misura significativa dagli importi previsionali, anche perché i rendimenti storici a breve termine potrebbero non persistere; la concorrenza nel settore della tesoreria di asset digitali, dello staking e del mining e il rischio che le società di tesoreria di asset digitali vendano anziché detenere i propri asset digitali; la dipendenza della Società da figure chiave; gli sviluppi normativi riguardanti gli asset digitali, la tecnologia blockchain e le attività di staking, compresa l'eventuale approvazione definitiva, attuazione e interpretazione del GENIUS Act, del Project Crypto della SEC e di altre proposte legislative o iniziative normative in corso; le iniziative della SEC, della CFTC e di altri organismi di regolamentazione; i rischi connessi agli investimenti «moonshot» della Società, inclusi quelli in Eightco Holdings e Beast Industries; i fattori macroeconomici, tra cui inflazione, tassi di interesse, politica monetaria, prezzi del petrolio e condizioni economiche generali; eventuali modifiche al protocollo Ethereum; la performance dei fornitori terzi di servizi, degli exchange, delle società di custodia e dei partner di staking; nonché gli altri fattori di rischio descritti nei documenti presentati dalla Società presso la SEC.

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basano sulle informazioni a disposizione del management alla data del presente comunicato e riflettono le attuali aspettative, stime e convinzioni del management in merito a eventi futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in misura significativa da quelli espressi o impliciti per effetto dei fattori sopra descritti e di quelli riportati nella sezione «Risk Factors» dell'Annual Report della Società su Form 10-K relativo all'esercizio chiuso al 30 settembre 2025, depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nei Quarterly Reports della Società su Form 10-Q e negli altri documenti depositati dalla Società presso la SEC, come eventualmente modificati o aggiornati nel tempo. Copie di tali documenti sono disponibili su www.sec.gov e su https://Bitminetech.io/investor-relations/. La Società invita i lettori a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che riflettono esclusivamente le circostanze esistenti alla data in cui vengono formulate. Bitmine declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare o rivedere dichiarazioni previsionali, salvo quanto previsto dalla legge applicabile.

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