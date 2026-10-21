Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH hanno raggiunto 6,04 milioni di token e che il valore complessivo delle disponibilità in criptovalute, liquidità e titoli negoziabili ammonta a 15,1 miliardi di dollari

Bitmine detiene il 4,9% dell'offerta complessiva di ETH, pari a 122,1 milioni di token

In soli 15 mesi, Bitmine ha raggiunto il 99% dell'obiettivo «Alchemy of 5%»

Il 7 ottobre Bitmine ha divulgato il Messaggio del Presidente intitolato «Il ciclo rialzista delle criptovalute è in corso e potrebbe trattarsi del più significativo mai osservato»

Bitmine è stata inclusa nel Russell 1000 Large-cap Index il 26 giugno 2026

Le azioni privilegiate di Serie A di Bitmine sono negoziate al NYSE con il simbolo BMNP

Bitmine ha 5.067.309 ETH in staking, per un valore di 12 miliardi di dollari calcolato a 2.365 dollari per ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) rappresenta una piattaforma di riferimento per lo staking di Ethereum destinata a BMNR e agli investitori istituzionali

Bitmine detiene una partecipazione da 74 milioni di dollari in Eightco (NASDAQ: ORBS), una delle poche società quotate al mondo a offrire agli investitori un'esposizione indiretta a OpenAI

Il valore complessivo delle disponibilità di Bitmine in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti «moonshot» ammonta a 15,1 miliardi di dollari e comprende 6,04 milioni di ETH, liquidità e titoli negoziabili per 582 milioni di dollari, oltre ad altre criptovalute

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di primo piano, tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas «Tom» Lee, a sostegno dell'obiettivo della società di acquisire il 5% dell'offerta di ETH

NORWALK, Connecticut, 21 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) («Bitmine» o la «Società»), società attiva nell'ecosistema Bitcoin ed Ethereum e focalizzata sull'accumulo di criptovalute come investimento di lungo termine, ha annunciato oggi che il valore complessivo delle proprie disponibilità in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti «moonshot» ammonta a 15,1 miliardi di dollari.

«La propensione al rischio degli investitori si è ridotta nelle ultime settimane, sulla scia della preoccupante combinazione di finanziamento dell'IA e sicurezza del modello di IA; l'escalation dell'attività bellica tra Stati Uniti e Iran; l'incertezza di fronte alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e l'aumento generalizzato dei rendimenti obbligazionari a livello globale. Ciò ha innescato prese di profitto sulle azioni legate all'IA, comprese le azioni legate ai semiconduttori e ai chip di memoria, e a sua volta ha portato a prese di profitto nei mercati coreano e taiwanese, entrambi dominati dalle azioni legate ai semiconduttori e ai chip di memoria», ha dichiarato Thomas «Tom» Lee, presidente di Bitmine.

"Le criptovalute sono ampiamente detenute negli Stati Uniti, in Corea e a Taiwan. Quindi, quando gli investitori in quelle regioni riducono il rischio, è naturale che ciò crei pressioni a cascata nei mercati delle criptovalute. In passato, ogni volta che i fondamentali rimanevano resilienti e solidi, mentre i prezzi scendevano, queste erano storicamente opportunità di rischio/rendimento interessanti. E data l'esposizione positiva delle criptovalute sia alla modernizzazione dei binari del sistema finanziario globale che all'IA agentica, riteniamo che anche questa volta si confermerà questa tendenza», ha proseguito Lee.

Alle 15:00 ET del 18 ottobre 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 6.041,481 ETH al prezzo di 2.365 dollari per ETH (fonte Coinbase NASDAQ: COIN), 215 Bitcoin (BTC), una partecipazione da 180 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione da 74 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS), classificata tra gli investimenti «moonshot», e liquidità e titoli negoziabili per un totale di 582 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,9% dell'offerta complessiva di Ethereum, pari a 122,1 milioni di ETH.

«Crediamo che Bitmine sia posizionata per sovraperformare il mercato rialzista delle criptovalute che prevediamo a breve, poiché la Società ha rafforzato la propria posizione competitiva nell'ultimo anno nel bel mezzo di un inverno delle criptovalute (mercato ribassista)», ha proseguito Lee.

«Nell'ultima settimana abbiamo acquistato 12.535 ETH. Nessuna società quotata al mondo può vantare una continuità negli acquisti di criptovalute paragonabile a quella di Bitmine. Bitmine ha acquistato ETH ogni settimana dall'avvio della propria ETH Treasury Strategy, il 30 giugno 2025», ha dichiarato Lee.

Il 7 ottobre Bitmine ha divulgato il più recente Messaggio del Presidente intitolato «Il ciclo rialzista delle criptovalute è in corso e potrebbe trattarsi del più significativo mai osservato». La presentazione è disponibile sul sito web di Bitmine (link alla presentazione).

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN, acronimo di Made in America VAlidator Network, la propria piattaforma di staking di livello istituzionale. Inizialmente sviluppata per supportare la tesoreria in Ethereum di Bitmine, MAVAN è stata successivamente ampliata per servire investitori istituzionali, società di custodia e partner dell'ecosistema alla ricerca di un'infrastruttura di staking di livello professionale. Una parte degli ETH detenuti da Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 18 ottobre 2026, Bitmine aveva complessivamente 5.067.309 ETH in staking, per un valore pari a 12 miliardi di dollari, calcolato a 2.365 dollari per ETH. «Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. A regime, ipotizzando che tutti gli ETH di Bitmine saranno messi in staking tramite MAVAN e i suoi partner, le ricompense da staking previste ammonteranno a 369 milioni di dollari su base annualizzata, sulla base di un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,58%. A titolo di confronto, i ricavi annualizzati da staking sono pari a 309 milioni di dollari, sulla base dei 5,1 milioni di ETH messi in staking (84% dei 6,04 milioni di ETH detenuti da Bitmine)», ha proseguito Lee.

Le disponibilità di criptovalute di Bitmine la collocano al primo posto tra le società con una tesoreria in Ethereum al mondo e al secondo posto tra le tesorerie crypto a livello globale, dietro a Strategy Inc., che secondo quanto riportato detiene 848.250 BTC per un valore di circa 74 miliardi di dollari. Bitmine rimane la maggiore società al mondo per consistenza della tesoreria in Ethereum.

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission (SEC) possano avere sui servizi finanziari nel 2026 un impatto trasformativo paragonabile a quello dell'intervento statunitense del 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e sganciò il dollaro statunitense dalla convertibilità in oro 55 anni fa. L'evento del 1971 rappresentò il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, contribuendo alla nascita dei grandi protagonisti della finanza e delle infrastrutture finanziarie e di pagamento che conosciamo oggi.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione dei risultati dell'intero esercizio fiscale 2025 e la presentazione societaria sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per ricevere aggiornamenti, è possibile registrarsi qui: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), insieme alle proprie controllate («Bitmine» o la «Società»), è un'azienda attiva nelle infrastrutture tecnologiche blockchain e opera nei servizi istituzionali di staking e validazione di asset digitali, nel mining di Bitcoin e nella gestione strategica di asset digitali. In qualità di principale società al mondo con una tesoreria in Ethereum, adotta una strategia innovativa di gestione degli asset digitali destinata agli investitori istituzionali e agli investitori nei mercati regolamentati. La Società fornisce infrastrutture di staking e validazione di livello istituzionale, attraverso le quali genera ricompense da staking e ricavi derivanti dalla validazione, oltre a svolgere attività di mining di Bitcoin. Bitmine detiene strategicamente asset digitali e genera rendimenti su tali disponibilità a sostegno della liquidità e della raccolta di capitale. Dal 2025, la Società ha ampliato le proprie capacità infrastrutturali nel settore blockchain, includendo lo sviluppo e l'implementazione di MAVAN, la propria piattaforma istituzionale di staking e validazione. Le attività della Società comprendono inoltre investimenti in opportunità blockchain in fase iniziale, ad alto potenziale, nonché servizi accessori di mining, gestione di infrastrutture e consulenza.

Per altre informazioni, segui Bitmine su X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Avvertenza sulle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono «dichiarazioni previsionali» ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, e successive modifiche. Le dichiarazioni previsionali comprendono tutte le dichiarazioni che non hanno natura esclusivamente storica e possono generalmente essere identificate dall'uso di termini quali «si attende», «proietta», «intende», «pianifica», «crede», «si aspetta», «stima», «può», «potrà», «potrebbe», «dovrebbe», «ritiene», «probabilmente», «posizionata» o espressioni analoghe. In particolare, il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti: (i) l'obiettivo della società di acquisire il 5% dell'offerta complessiva di ETH, nell'ambito dell'iniziativa «Alchemy of 5%»; (ii) la strategia della Società relativa all'accumulo e alla gestione di asset digitali in tesoreria, incluse le dichiarazioni riguardanti gli acquisti settimanali continuativi di ETH e il posizionamento della Società come maggiore tesoreria in ETH al mondo; (iii) le attività di staking della Società, incluse le ricompense annualizzate di staking di ETH stimate in circa 369 milioni di dollari a regime, ipotizzando che tutti gli ETH della Società siano messi interamente in staking tramite MAVAN e i suoi partner di staking, e i ricavi annualizzati da staking attualmente stimati in circa 309 milioni di dollari; (iv) l'espansione di MAVAN per servire investitori istituzionali, società di custodia e partner dell'ecosistema; (v) le convinzioni del management in merito alle condizioni del mercato delle criptovalute, incluse le previsioni secondo cui si verificherà un mercato rialzista delle criptovalute e il ciclo corrente è probabilmente il più significativo, secondo cui le recenti diminuzioni di prezzo rappresentano interessanti opportunità di rischio/rendimento e secondo cui la Società è posizionata per sovraperformare il mercato rialzista delle criptovalute; (vi) le convinzioni del management concernenti l'impatto della propensione al rischio degli investitori, del finanziamento dell'IA e della sicurezza del modello di IA, degli eventi geopolitici, delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, dei rendimenti obbligazionari e delle condizioni dei mercati coreano e taiwanese sui mercati delle criptovalute, e l'esposizione delle criptovalute alla modernizzazione dei binari del sistema finanziario globale e all'IA agentica; (vii) la convinzione del management secondo cui il GENIUS Act e il Project Crypto della SEC potrebbero avere un impatto trasformativo sui servizi finanziari; e (viii) le dichiarazioni relative al valore delle disponibilità della Società in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti «moonshot», inclusa l'esposizione indiretta a OpenAI fornita dall'investimento della Società in Eightco Holdings.

Tali dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero determinare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli espressi o implicitamente indicati. Tra i fattori che potrebbero determinare o contribuire a tali differenze figurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'estrema volatilità e imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi ETH e Bitcoin; la dipendenza della Società da fonti terze per la determinazione dei prezzi e, dai valori di mercato riportati, che possono fluttuare in modo significativo; i cambiamenti nelle condizioni di mercato che influenzano il prezzo e il volume di negoziazione dei titoli della Società; la capacità della Società di attuare con successo la propria strategia di acquisizione di asset digitali e raggiungere i propri obiettivi di accumulo di ETH, compreso l'obiettivo «Alchemy of 5%»; la capacità della Società di finanziare le proprie attività operative e l'espansione di MAVAN; i rischi operativi, di sicurezza e tecnologici connessi alle attività di staking e validazione della Società, inclusi i guasti di rete, eventi di slashing, violazioni della cybersicurezza e modifiche ai protocolli; il rischio che i rendimenti, le ricompense e i ricavi effettivi dello staking differiscano in misura significativa dagli importi previsionali, anche qualora l'ETH della Società non sia interamente in staking; la concorrenza nel settore della tesoreria di asset digitali, dello staking e del mining; la dipendenza della Società da figure chiave; gli sviluppi normativi riguardanti gli asset digitali, la tecnologia blockchain e le attività di staking, compresa l'eventuale approvazione definitiva, attuazione e interpretazione del GENIUS Act e di altre proposte legislative in corso; le iniziative della SEC, della CFTC e di altri organismi di regolamentazione; i rischi connessi agli investimenti «moonshot» della Società, inclusi quelli in Eightco Holdings e Beast Industries; i fattori macroeconomici e geopolitici, tra cui inflazione, tassi di interesse, rendimenti obbligazionari, conflitti militari, elezioni e condizioni economiche generali; la volatilità delle azioni legate all'IA e ai semiconduttori e sui mercati esteri, compresa la Corea e Taiwan; eventuali modifiche apportate al protocollo Ethereum; la performance dei fornitori terzi di servizi, degli exchange, delle società di custodia e dei partner di staking; nonché gli altri fattori di rischio descritti nei documenti presentati dalla Società presso la SEC.

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basano sulle informazioni a disposizione del management alla data del presente comunicato e riflettono le attuali aspettative, stime e convinzioni del management in merito a eventi futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in misura significativa da quelli espressi o impliciti per effetto dei fattori sopra descritti e di quelli riportati nella sezione «Risk Factors» dell'Annual Report della Società su Form 10-K relativo all'esercizio chiuso al 30 settembre 2025, depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nei Quarterly Reports della Società su Form 10-Q e negli altri documenti depositati dalla Società presso la SEC, come eventualmente modificati o aggiornati nel tempo. Copie di tali documenti sono disponibili su www.sec.gov e su https://Bitminetech.io/investor-relations/. La Società invita i lettori a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che riflettono esclusivamente le circostanze esistenti alla data in cui vengono formulate. Bitmine declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare o rivedere dichiarazioni previsionali, salvo quanto previsto dalla legge applicabile.

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