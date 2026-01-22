Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono i 4,203 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 14,5 miliardi di dollari

Gli azionisti votano SÌ su tutte le proposte, con l'81% delle azioni con diritto di voto a favore della proposta n. 2.

Bitmine ha puntato su ETH per un valore di 1.838.003 e la soluzione di staking MAVAN è in programma per il lancio nel primo trimestre del 2026

Bitmine ora possiede il 3,48% della fornitura di token ETH, quasi il 70% del percorso verso l'"Alchimia del 5%" in soli 6 mesi

Bitmine ha recentemente annunciato un investimento di 200 milioni di dollari in Beast Industries

Il valore complessivo delle criptovalute, della liquidità e delle partecipazioni "Moonshot" di Bitmine ammonta a 14,5 miliardi di dollari, inclusi 4,203 milioni di token ETH, un totale di liquidità pari a 979 milioni di dollari e altre partecipazioni in criptovalute

Bitmine è leader nel settore delle tesorerie crittografiche sia per la velocità con cui aumenta il valore patrimoniale netto per quota in criptovaluta sia per l'elevata liquidità di negoziazione del titolo BMNR

Bitmine è il 60° titolo più negoziato negli Stati Uniti, con un volume giornaliero di 1,5 miliardi di dollari (media su 5 giorni)

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee a sostegno dell'obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH

LAS VEGAS, 22 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) , Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società operante nella rete Bitcoin ed Ethereum specializzata nell'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi che il valore complessivo delle criptovalute, della liquidità e delle partecipazioni "moonshot" di Bitmine ammonta a 14,5 miliardi di dollari.

Al 19 gennaio alle 17:00 ET, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 4.203.036 ETH al prezzo di 3.211 dollari per ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 22 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshot") e un totale di liquidità pari a 979 milioni di dollari. Le partecipazioni di Bitmine in ETH rappresentano il 3,48% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

Il 15 gennaio 2026 Bitmine ha investito 200 milioni di dollari in Beast Industries. Questo investimento dovrebbe concludersi questa settimana e al momento non è incluso nelle "moonshot". Dopo la chiusura della transazione, la società inizialmente contabilizzerà l'investimento in Beast Industry al costo.

"Poiché MrBeast e Beast Industries sono società private, gli investitori potrebbero non essere consapevoli dell'enorme portata di MrBeast", ha affermato Thomas "Tom" Lee, presidente di Bitmine. "Mr. Beast è il creator più seguito al mondo e ognuno dei suoi video bimestrali raccoglie circa 250 milioni di visualizzazioni, e se si considera che il Super Bowl ne raccoglie 252 milioni, ogni suo video equivale a due Super Bowl al mese. Inoltre, i contenuti YouTube di Mr. Beast hanno un indice di utilizzo pari a 13,1, che supera di gran lunga il 9,7 di Disney e l'8,7 di Netflix. In altre parole, il suo pubblico è superiore del 35% rispetto a quello di tutti i media Disney e del 50% rispetto a Netflix. Questa enorme portata dimostra che MrBeast e Beast Industries sono i principali creatori di contenuti della nostra generazione, con una portata e un coinvolgimento senza pari tra la Generazione Z, la Generazione Alpha e i Millennial. Beast Industries è la piattaforma guidata dai creator più grande e innovativa al mondo, e siamo fortemente allineati in termini di valori, visione e impatto a lungo termine".

"La scorsa settimana abbiamo acquisito 35.268 ETH", ha continuato Lee. "Il rapporto tra il prezzo di Ethereum e quello di Bitcoin, ovvero ETHBTC, è in costante aumento dalla metà di ottobre. A nostro avviso, ciò riflette il fatto che gli investitori riconoscono che la tokenizzazione e altri casi d'uso sviluppati da Wall Street si basano su Ethereum. Per comprendere la portata dello sviluppo di Wall Street su Ethereum, la fondazione Ethereum ha elencato 35 esempi di importanti istituzioni finanziarie che hanno sviluppato progetti su Ethereum solo negli ultimi mesi su questo sito web(https://institutions.ethereum.org/)".

Bitmine è inoltre lieta di annunciare che in data 15 gennaio 2026 tutte e quattro le proposte sono state approvate dagli azionisti. Ciascuna delle quattro misure proposte ha ricevuto un sostegno schiacciante da parte degli azionisti. La Proposta 2, relativa all'aumento delle azioni autorizzate, è stata approvata con l'81% dei voti favorevoli, pari al 52,2% del totale delle azioni in circolazione che hanno votato a favore di tale aumento.

"Riteniamo che l'81% dei voti espressi favorevoli all'aumento delle azioni autorizzate (Proposta 2) sia un messaggio da parte degli azionisti di Bitmine che dimostra la loro comprensione della nostra strategia di accumulo di ETH. Come abbiamo affermato più volte, non abbiamo venduto né intendiamo vendere azioni al di sotto del mNAV", ha dichiarato Lee.

"Apprezziamo l'impegno e l'azione della comunità degli azionisti di Bitmine. Ci sono oltre 500.000 azionisti individuali e oltre il 52,2% di tutte le azioni in circolazione ha votato "sì". Per me, questa è una testimonianza dell'impegno e della fiducia dei nostri azionisti. Continueremo a lavorare sodo per garantire rendimenti positivi agli azionisti", ha proseguito Lee.

Bitmine ha pubblicato oggi il messaggio del suo presidente per il mese di gennaio (link). Questo messaggio è la presentazione che il signor Lee ha tenuto durante l'assemblea annuale degli azionisti della società del 2026, tenutasi il 15 gennaio 2026 al Wynn Encore Las Vegas.

Al 19 gennaio 2026, il totale degli ETH puntati su Bitmine ammonta a 1.838.003 (5,9 miliardi di dollari a 3.211 dollari per ETH). Si tratta di un aumento di 581.920 rispetto alla settimana precedente. Si tratta di una frazione dei 4,2 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Il CESR (Composite Ethereum Staking Rate, gestito da Quatrefoil) è pari al 2,81%. Bitmine sta attualmente collaborando con 3 fornitori di staking nella prospettiva di lanciare il suo MAVAN (Made in America VAlidator Network) commerciale nel 2026.

"Bitmine ha puntato più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), la commissione di staking dell'ETH è di 374 milioni di dollari all'anno (utilizzando il 2,81% del CESR), ovvero più di 1 milione di dollari al giorno", ha dichiarato Tom Lee. "Continuiamo a fare progressi sulla nostra soluzione di staking nota come Made in America Validator Network (MAVAN). Questa sarà la soluzione "migliore della categoria" che offrirà un'infrastruttura di staking sicura e sarà implementata all'inizio del 2026", ha continuato Lee.

Bitmine crypto holding è al primo posto nella classifica delle tesorerie Ethereum e al secondo posto nella classifica delle tesorerie globali, dietro Strategy Inc. (MSTR), che possiede 672.497 BTC per un valore di 61 miliardi di dollari. Bitmine rimane la più grande tesoreria ETH al mondo.

Bitmine è ora uno dei titoli più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di scambi pari a 1,5 miliardi di dollari (media su 5 giorni, al 9 gennaio 2026), classificandosi al 60° posto negli Stati Uniti, dietro American Express (59°) e davanti ad Accenture (61°) tra i 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca Fundstrat).

Il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") rappresentano per i servizi finanziari nel 2025 una trasformazione pari a quella determinata dall'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Tali investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui: https://www.bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione dei risultati finanziari dell'intero anno fiscale 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://bitminetech.io/investor-relations/

Alcune immagini dell'Assemblea annuale di Bitmine sono disponibili qui.

Per rimanere aggiornati, vi invitiamo a registrarvi all'indirizzo: https://bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitmineBitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) è la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, che implementa una strategia innovativa in materia di asset digitali per gli investitori istituzionali e gli operatori del mercato pubblico. Guidata dalla sua filosofia della "alchimia del 5%", la società è impegnata a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività native a livello di protocollo, tra cui lo staking e i meccanismi di finanza decentralizzata. La società lancerà MAVAN (Made-in America Validator Network), un'infrastruttura di staking dedicata agli asset Bitmine, nel primo trimestre del 2026.

Per ulteriori informazioni, seguiteci su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat https://x.com/bmnrintern

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa non sono puramente storiche e costituiscono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Il presente documento contiene specificatamente dichiarazioni previsionali relative al progresso e al raggiungimento degli obiettivi della Società in materia di acquisizione e staking di ETH, al valore a lungo termine di Ethereum, alla crescita e al progresso continui della strategia di tesoreria Ethereum della Società e ai vantaggi applicabili alla Società. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, è necessario considerare vari fattori, tra cui la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la sua attività attuale, le operazioni di tesoreria Ethereum e le attività future proposte; il contesto competitivo dell'attività di Bitmine; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati futuri effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, tranne nei casi previsti dalla legge.

