Blockchain.com annuncia la presentazione riservata della bozza di dichiarazione di registrazione per la proposta di offerta pubblica iniziale di azioni ordinarie di Classe A

NEW YORK, 22 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Blockchain.com Group Holdings, Inc. ha oggi annunciato di aver presentato in via riservata una bozza di dichiarazione di registrazione sul Modulo S-1 alla Securities and Exchange Commission (la "SEC") statunitense, relativa alla proposta di offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie di Classe A. Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per la proposta di offerta non sono ancora stati determinati. L'offerta pubblica iniziale è soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni, nonché al completamento del processo di revisione della SEC.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Qualsiasi offerta, sollecitazione o offerta di acquisto, o qualsiasi vendita di titoli, sarà effettuata in conformità con i requisiti di registrazione del Securities Act del 1933, e successive modifiche (il "Securities Act"). Il presente comunicato viene pubblicato in conformità alla Regola 135 del Securities Act.

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